Residenze universitarie in città: indirizzi e numeri utili

Per trovare una sistemazione a Padova durante il loro percorso universitario gli studenti hanno la possibilità di trovare alloggio nelle residenze universitarie, che possono essere private o dell’ESU (l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario), oppure di cercare una casa in affitto, magari assieme ad altri studenti.

Nelle residenze ESU gli alloggi sono assegnati tramite concorso: il bando, con informazioni sui requisiti e le scadenze, è pubblicato ogni anno su www.esupd.gov.it all'inizio dell'estate. I prezzi sono calcolati in base al merito dello studente, alla condizione economica del nucleo familiare, alla dotazione di servizi e alla residenza scelta.

È possibile anche rivolgersi a collegi e convitti privati, alcuni dei quali convenzionati con l’ESU: in questo caso l’accesso, la permanenza e i servizi sono regolati autonomamente da ciascun ente.

Gli studenti hanno inoltre la possibilità di rivolgersi al mercato privato degli affitti, sfruttando la possibilità di accedere a particolari tipologie di contratti, con condizioni particolarmente vantaggiose sia per il proprietario che per gli inquilini.

Per brevi soggiorni L'ESU fornisce infine un servizio di foresteria e un servizio di Bed & Breakfast, pensato anche per gli studenti universitari e le loro famiglie in visita a Padova e ai suoi dintorni.

Per le studentesse e gli studenti internazionali, l'Università di Padova ha inoltre siglato alcuni accordi con residenze private per riservare loro dei posti. Ogni residenza applica prezzi e condizioni diverse e include diversi servizi (ad esempio mezza pensione o pensione completa).

Residenze e alloggi ESU

La domanda deve essere presentata esclusivamente via web attraverso il sito dell’ESU a partire dal fine giugno, con scadenze diverse a seconda che si tratti di studenti iscritti al primo anno, agli anni successivi oppure a scuole di specializzazione e a corsi di dottorato di ricerca. I bandi e le graduatorie sono pubblicati annualmente nell’apposita sezione del sito dell’Esu.

Residenze

Carli

via Martiri Giuliani e Dalmati 25, 35129 Padova

Tel. 049.772798 – Fax 049.772840

Colombo

via Einaudi 10 (già via Ponticello), 35129 Padova

Tel. 049.7800972 – Fax 049.7803987

Copernico

via Tiepolo 54, 35129 Padova

Tel. 049.8077970 – Fax 049.7929414

Cornaro Piscopia

via Curzola 10, 35135 Padova

Tel. 049.8647349 – Fax 049.8649101

Ederle

via Belzoni 160, 35121 Padova

Tel. 049.8071799 – Fax 049.780606

Meneghetti

via Sant’Eufemia 2/a, 35121 Padova

Tel. 049.8751311

Morgagni

(riservata agli studenti della Scuola Galileiana di Studi Superiori)

via San Massimo 33, 35129 Padova

Tel. 049.656593 – Fax 049.656592

Nievo

via C. Moro 4, 35141 Padova

Tel. 049.8718688 – Fax 049.8715838

Appartamenti

Agripolis

viale dell’Università 12, 35020 Legnaro (PD)

Tel. 049.8830687 – Fax 049.8837168

Ceccarelli

via Monte Cengio 19, 35138 Padova

Tel. 049.8712658 – Fax 049.8730515

Copernico Villette

via Tiepolo 54, 35129 Padova

Tel. 049.8077970 – Fax 049.7929414

Facciolati

via Facciolati 96, 35126 Padova

Tel. 049.754683

Goito

via Goito 70, 35143 Padova

Tel. 049.8804355 – Fax 049.687904

Tartaglia

via Tartaglia 9, 35136 Padova

Tel. 049.8713606 – Fax 049.8713596

San Silvestro (In ristrutturazione)

contra’ San Silvestro 65, 36100 Vicenza

Tel. 0444.543645 - Fax 0444.231253

Informazioni e aggiornamenti su www.esupd.gov.it/it/i-nostri-servizi/residenze

Residenze private

Collegio Bottani (solo studentesse)

via Pietro Bembo 61/b, 35124 Padova

Tel. 049.8803233

E-mail collegiobottani@libero.it

www.orsolinegandino.it

Collegio Marianum (solo studentesse)

via Giotto 33, 35121 Padova

Tel. 049.654225

E-Mail info@collegiomarianum.com

www.collegiomarianum.com

CUAMM

via San Francesco 126

Tel. 049.8751649 – 1279, 35121 Padova

E-Mail cuamm@cuamm.org

www.mediciconlafrica.org

Don Nicola Mazza

Residenza “Giuseppe Tosi”, via Savonarola 176, 35137 Padova

Residenza “Isabella Scopoli”, via Canal 14, 35121 Padova

Tel. 049.8734411 - 049.8732210

E-Mail info@collegiomazza.it

www.collegiomazza.it

Fondazione Centro Universitario Padovano (per dottorandi, specializzandi in medicina e borsisti dell’Università)

via Zabarella 82, 35121 Padova

Tel. 049.8764688

www.centrouniversitariopd.it

Gregorianum (solo studenti)

via Proust 10, 35128 Padova

Tel. 049.756011

E-Mail segreteria@gregorianum.it

www.gregorianum.it

IRPEA

Residenza maschile, via Beato Pellegrino 36, Padova

Tel. 049.723110

Residenza mista, via Santa Maria in Vanzo 32/a, Padova

Tel. 049.8802012

serviziospitalita@irpea.it

http://residenzeirpea.it/

Residenza Forcellini (solo studentesse)

via Forcellini 172, 35128 Padova

Tel. 049.8033200

E-Mail info@residenzaoforcellini.it

www.residenzaforcellini.it

Residenza Messori

Via Daniele Manin 31, 35139 Padova

Tel. 049.8751661

www.residenzamessori.it

Residenza Murialdo (solo studenti)

via Grassi 42, 35129 Padova

Tel. 049.8943811

E-Mail info@residenzamurialdo.it

www.residenzamurialdo.it

Sorelle della Misericordia (solo studentesse)

Prato della Valle 103, 35123 Padova

Tel. 049.8750857

misericordiacoll@ismpadova.it

Residenze private con posti riservati per studentesse e studenti internazionali - a.a. 2019/20

L'Università di Padova ha siglato alcune convenzioni con residenze private per riservare dei posti a studentesse e studenti internazionali. Ogni residenza applica prezzi e condizioni diverse e include diversi servizi (ad esempio mezza pensione o pensione completa); tutte le informazioni sulle residenze sono riportate nelle schede sottostanti.

Per beneficiare di questa opportunità, è necessario contattare direttamente la struttura alla quale si è interessati.

Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi all'Ufficio Global Engagement - Settore Admissions and Welcome (housing@unipd.it).

HousingAnywhere

Per trovare un alloggio all’estero e un sostituto per la propria stanza a Padova è possibile utilizzare HousingAnywhere, una piattaforma internazionale di alloggi per studenti, dottorandi e tirocinanti.

Per ricevere il proprio profilo VIP UniPd su HousingAnywhere e ottenere accesso prioritario alle stanze disponibili in più di 400 città:

https://www.unipd.it/housinganywhere-pd

Per proporre la propria stanza a Padova ad uno studente incoming, avendo la garanzia di ritrovarla al rientro: https://www.unipd.it/housinganywhere-list

Sulla piattaforma è possibile gestire le richieste di studenti interessati alla propria stanza e accettare l’inquilino/a preferito. Gli studenti internazionali incoming all'Università di Padova sono riconoscibili grazie al badge VIP “Studente Verificato” e dovrebbero essere accettati con priorità.

Attenzione: è necessario verificare autonomamente che il padrone di casa fornisca il suo consenso alla pubblicazione dell’annuncio.

Per ulteriori informazioni contattare vip@housinganywhere.com

EMERGENZA COVID-19: la commissione di prenotazione è sospesa per ogni prenotazione con data di inizio anteriore al 30 settembre 2020.

Appartamenti privati

Abitare a Padova - Città universitaria

Per promuovere la conoscenza dei contratti di locazione agevolata tra gli studenti universitari, i proprietari e gli operatori immobiliari, l’ESU ha predisposto la guida Abitare a Padova - Città universitaria, in collaborazione con la Guardia di Finanza, l’Università e il Comune di Padova.

Contratti di locazione per studenti

I contratti di locazione si dividono in due categorie: quelli “liberi”, della durata di quattro anni più quattro (4+4) e i contratti concertati (contratto ad uso abitativo 3+2, contratto transitorio e contratto per studenti). Questi ultimi si caratterizzano per la minore durata del rapporto, il canone inferiore e le condizioni contrattuali standardizzate, a cui corrispondono alcuni benefici fiscali per il proprietario. Questi contratti sono il frutto di un accordo, concluso dai comuni di Padova e di Vicenza, dalle organizzazioni sindacali di proprietari e inquilini, dall’ESU, dall’Università e dalle associazioni degli studenti. I modelli sono scaricabili dal sito del Comune di Padova.

Foresterie ESU

Agripolis

viale dell’Università 12, 35020 Legnaro (PD)

tel. 049.8830687 - fax 049.8837168

Copernico (per docenti e ricercatori)

via Tiepolo 54, 35129 Padova

tel. 049.8077970 – fax 049.7929414

Galileo Galilei

via Magarotto 9/16, 35136 Padova

tel. 049.723615

Luzzatti

via Luzzatti 9, 16/a, 16/c, 35121 Padova

tel. 049.8364180

Villa Liberty

via Tiepolo 44, 35129 Padova

tel. 049.8077970 - fax 049.7929414

ESU Padova

Informazioni sui concorsi:

Ufficio Benefici ed interventi

via San Francesco 122, 35121 Padova

tel. 049.8235672/673/674

fax 049.8235677

dirittoallostudio@esu.pd.it

Orario: lunedì–giovedì 9.30-13.30 e 15-16, venerdì 9.30 – 13.30

Informazioni su residenze e foresterie

Ufficio Residenze universitarie

via Tiepolo 48, 35129 Padova

tel. 049.8941160

fax 049.7800187

accommodation@esu.pd.it

Orario: lunedì-venerdì 9-13 e 15–18

International Office

Solo per i posti riservati per studentesse e studenti internazionali nelle residenze private

housing@unipd.it

Info web

https://www.unipd.it/alloggi-studenti