L'imposta comunale sulla pubblicità nel comune di Padova

Il comune di Padova fa due distinzioni: pubblicità temporanea o pubblicità permanente. Vediamo nel dettaglio come fare richiesta per avere uno spazio.

Informazioni e modalità di pagamento sull'imposta

IN EVIDENZA: a seguito delle misure adottate per il contenimento del Coronavirus sono previste nuove modalità di accesso all'ufficio - approfondimento.

Per pubblicità temporanea si intende quella realizzata mediante cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario che presenti caratteristiche di temporaneità in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da questi luoghi, la cui installazione deve essere AUTORIZZATA o SEGNALATA all'Amministrazione comunale.

AUTORIZZAZIONE

L'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, all'interno delle mura cinquecentesche e/o su fabbricati/aree vincolati o per i quali sia necessario il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione (art.23 c. 4 del Dlgs 30/4/1992 n. 285 e ss.mm).

NUOVE INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DELLE MURA O SU FABBRICATO/AREA VINCOLATI O SU SUOLO PUBBLICO

Vedere allegato alla parte A del Regolamento comunale per l'imposta pubblicità

Gli interessati devono presentare domanda di autorizzazione per esposizione pubblicitaria temporanea tramite il portale portale impresainungiorno.gov.it ​(attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da tabella)- si prega di porre la massima attenzione alle seguenti casistiche nella compilazione della domanda:

La domanda per esposizione pubblicitaria temporanea deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta di pubblicità di cui al D. Lgs. 507/1993, Capo I.

L’Ufficio pubblicità e affissioni, valutata l’istanza, provvede al rilascio dell’autorizzazione o all’eventuale rigetto entro il termine stabilito dalla normativa vigente (90 giorni ai sensi della deliberazione Giunta comunale n. 417 del 14/09/2010), dandone comunicazione all'interessato tramite portale impresainungiorno.gov.it, invitandolo al ritiro dell’autorizzazione.

Successivamente all’invito al ritiro dell'autorizzazione, il contribuente dovrà prenotare un appuntamento sul sito web cup - prenotazioni online presso l'Ufficio pubblicità e affissioni per procedere al calcolo dell'imposta di pubblicità ed alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale (Art.8 D.Lgs 507/1993). L’Ufficio procederà in seguito, tramite impresainungiorno, all’invio dell’autorizzazione.

SEGNALAZIONE TRAMITE SCIA

L'installazione, invece, di qualsiasi mezzo pubblicitario, fuori dalle mura cinquecentesche, su fabbricati/aree non vincolati e per i quali non sia necessario il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico, deve essere segnalata all'Amministrazione mediante la Scia - Segnalazione certificata inizio attività (art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.).

NUOVE INSTALLAZIONI FUORI DALLE MURA, SU FABBRICATO/AREA NON VINCOLATI E SENZA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Nel caso in cui le esposizioni pubblicitarie temporanee vengano installate su un fabbricato collocato fuori dalle mura cinquecentesche, privo di vincoli in materia di beni culturali o ambientali e senza occupazione di suolo pubblico, gli interessati devono presentare Scia tramite il portale impresainungiorno.gov.it (attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da tabella), scegliendo l'opzione. ESEMPIO

Il periodo di esposizione dei mezzi pubblicitari dovrà essere indicato nella scheda di compilazione online denominata "oggetto della pratica". ESEMPIO

La Scia deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta di cui al D. Lgs. 507/1993, Capo I.

L'interessato deve aver ottenuto, prima di inviare la Scia, previo appuntamento sul sito cup - prenotazioni online presso l' Ufficio pubblicità e affissioni o tramite pec, il calcolo dell’imposta in modo tale da poter allegare alla Scia, la dichiarazione e l’attestazione di avvenuto pagamento, se dovuto; in questo caso il calcolo non esclude, a completamento dell’istruttoria, l’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa che sarà comunicato tramite il portale impresainungiorno.gov.it.

Pubblicità permanente

Tempi e modalità

Descrizione

Per pubblicità permanente si intende quella realizzata con qualsiasi mezzo pubblicitario (come insegne, targhe, scritte su vetrine, cartelli, tende, ecc.) la cui installazione deve essere AUTORIZZATA o SEGNALATA all'Amministrazione comunale.

Procedimento

AUTORIZZAZIONE

L'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, all'interno delle mura cinquecentesche e/o su fabbricati/aree vincolati o per i quali sia necessario il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione (art.23 c. 4 del Dlgs 30/4/1992 n. 285 e ss.mm).

NUOVE INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DELLE MURA o su fabbricato/area vincolati o su suolo pubblico

(art. 17 Regolamento comunale per l’imposta di pubblicità)

Vedere allegato alla parte A del Regolamento comunale per l'imposta pubblicità

Gli interessati devono presentare domanda di autorizzazione per esposizione pubblicitaria permanente tramite il portale impresainungiorno.gov.it (attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da tabella)- si prega di porre la massima attenzione alle seguenti casistiche nella compilazione della domanda:

fabbricato/area assoggettati a vincolo culturale; installazione pubblicitaria in zona soggetta ad autorizzazione paesaggistica; mezzo pubblicitario superiore ai 6 mq illuminato da luce diretta, non retro illuminata, per il quale dovrà essere allegato il progetto illuminotecnico.

Nel caso di cui al punto 3) se l’esposizione avverrà in una via compresa nel territorio della zona industriale all’interno dell’area Zip, deve essere inserito tra gli allegati liberi il nulla osta ottenuto dal Consorzio Zip.

La domanda di autorizzazione per esposizione pubblicitaria permanente deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta di pubblicità (di cui al D. Lgs. 507/1993, Capo I).

L’Ufficio pubblicità e affissioni, valutata l’istanza, provvede al rilascio dell’autorizzazione o all’eventuale rigetto entro il termine stabilito dalla normativa vigente (90 giorni ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale n. 417 del 14/09/2010), dandone comunicazione all'interessato tramite impresainungiorno.gov.it, invitandolo al ritiro dell’autorizzazione.

Successivamente all’invito al ritiro dell'autorizzazione, il contribuente dovrà prenotare un appuntamento sul sito cup - prenotazioni online presso l'Uos pubblicità e affissioni per procedere al calcolo dell'imposta di pubblicità ed alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale (art.8 D.Lgs 507/1993). L’ufficio pubblicità procederà in seguito, tramite impresainungiorno.gov.it, all’invio dell’autorizzazione.

SEGNALAZIONE TRAMITE SCIA

L'installazione, invece, di qualsiasi mezzo pubblicitario, fuori dalle mura cinquecentesche, su fabbricati/aree non vincolati e per i quali non sia necessario il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico, deve essere segnalata all'Amministrazione mediante la Scia - Segnalazione certificata inizio attività (art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.).

NUOVE INSTALLAZIONI FUORI DALLE MURA e su fabbricato/area non vincolati e senza occupazione suolo pubblico

Nel caso in cui le esposizioni pubblicitarie permanenti vengano installate su un fabbricato collocato fuori dalle mura cinquecentesche, privo di vincoli in materia di beni culturali o ambientali e senza occupazione di suolo pubblico, gli interessati devono presentare Scia tramite il portale impresainungiorno.gov.it (attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da tabella). Nel caso in cui l’esposizione avvenga in una via compresa nel territorio della zona industriale all’interno dell’area ZIP, deve essere inserito tra gli allegati liberi il nulla osta ottenuto dal Consorzio ZIP.

La Scia deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta (di cui al D. Lgs. 507/1993, Capo I).

L'interessato deve aver ottenuto, prima di inviare la Scia, previo appuntamento sul sito cup - prenotazioni online, presso l'Uos Pubblicità e Affissioni o tramite pec, il calcolo dell’imposta in modo tale da poter allegare alla Scia, la dichiarazione e l’attestazione di avvenuto pagamento, se dovuto; in questo caso il calcolo non esclude, a completamento dell’istruttoria, l’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa che sarà comunicato tramite il portale impresainungiorno.gov.it.

Come ottenere il calcolo dell'imposta

tramite appuntamento:

il contribuente può prenotare l’appuntamento sul sito cup - prenotazioni online; all’appuntamento ci si deve presentare con il modello per il precalcolo dell'imposta debitamente compilato, la documentazione fotografica e i bozzetti con le dimensioni espresse in metri relativi all’esposizione pubblicitaria; ottenuto il conteggio dell’imposta riepilogato nella dichiarazione il contribuente dovrà allegare alla Scia la dichiarazione firmata digitalmente con copia dell’eventuale versamento effettuato);

tramite richiesta via pec:

in alternativa all’appuntamento il contribuente può inviare tramite pec (tributi@pec.comune.padova.it), almeno 15 giorni prima della presentazione della Scia, il modello per il precalcolo dell'imposta debitamente compilato, la documentazione fotografica e i bozzetti con le dimensioni espresse in metri relativi all’esposizione pubblicitaria (l’Ufficio Pubblicità procederà ad inviare dichiarazione e importo da versare tramite Pec– successivamente il contribuente presenterà tramite il portale impresainungiorno.gov.it la Scia allegando la dichiarazione firmata digitalmente e copia dell’eventuale versamento effettuato).

SUBINGRESSO/VOLTURA nelle installazioni pubblicitarie (N.B. non utilizzare l’opzione voltura nel portale impresainungiorno.gov.it)

Nel caso di subingresso/voltura, se i mezzi pubblicitari sono collocati in centro storico o richiedono il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico o ricadono su fabbricato/area vincolati, l'interessato deve presentare la domanda per esposizione pubblicitaria permanente.

Nel caso di subingresso/voltura, se i mezzi pubblicitari sono collocati fuori dalle mura cinquecentesche, non su fabbricato/area vincolato e senza occupazione di suolo pubblico, l'interessato deve presentare una Scia.

VARIAZIONE SOGGETTI

Nel caso di variazione societaria (cambio del legale rappresentante, cambio di denominazione o di sede legale), senza cambio di codice fiscale, l'interessato deve presentare, tramite il portale impresainungiorno.gov.it, comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla variazione, scegliendo il modello: variazione soggetti.

RIMOZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Nel caso di rimozione totale dei messaggi pubblicitari, l'interessato deve presentare tramite il portale impresainungiorno.gov.it la rinuncia integrale ai messaggi pubblicitari e/o tende, indicando la data di rimozione delle esposizioni pubblicitarie e inserendo negli allegati liberi la documentazione fotografica o altra documentazione pertinente comprovante l'avvenuta rimozione.

RINUNCIA PARZIALE

In caso di rinuncia parziale di mezzi pubblicitari, l'interessato deve presentare una nuova richiesta (Autorizzazione/Scia), richiedendo i mezzi pubblicitari che rimarranno esposti. Per le informazioni vedere i paragrafi "Nuove installazioni".



MODIFICA MEZZI PUBBLICITARI

In caso di modifica dei mezzi pubblicitari, ad esempio la modifica delle misure di un'insegna o la sostituzione di un mezzo pubblicitario con un altro, l'interessato deve presentare una richiesta per nuova installazione (Autorizzazione/Scia). Per le informazioni vedere i paragrafi "nuove installazioni".

Info web

Pagamento dell'imposta (sia temporanea, sia permanente)

L'imposta per la pubblicità permanente deve essere pagata prima di esporre i mezzi pubblicitari e per ogni anno solare di riferimento (1/1 - 31/12), al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta di pubblicità, per gli anni successivi al primo, deve essere pagata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio comunale.

L’imposta deve essere pagata esclusivamente:

tramite modello F24 (si raccomanda di riportare l’identificativo operazione anche in caso di pagamento tramite home-banking) consegnato dall’Ufficio pubblicità e affissioni;

(si raccomanda di riportare l’identificativo operazione anche in caso di pagamento tramite home-banking) consegnato dall’Ufficio pubblicità e affissioni; a mezzo bollettino di conto corrente postale

sul conto n. 14519359, intestato al Comune di Padova - Settore Tributi e Riscossione - imposta pubblicità diritti pubbliche affissioni;

sul conto n. 14519359, intestato al Comune di Padova - Settore Tributi e Riscossione - imposta pubblicità diritti pubbliche affissioni; a mezzo bonifico postale

IBAN: IT30T0760112100000014519359, intestato al Comune di Padova - Settore Tributi e Riscossione - imposta pubblicità diritti pubbliche affissioni;

IBAN: IT30T0760112100000014519359, intestato al Comune di Padova - Settore Tributi e Riscossione - imposta pubblicità diritti pubbliche affissioni; in contanti

presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo Spa (tesoriere del Comune di Padova) con l'indicazione del codice ente n. 1010285;

presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo Spa (tesoriere del Comune di Padova) con l'indicazione del codice ente n. 1010285; a mezzo bonifico bancario

sul conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo Spa, IBAN: IT37A0306912117100000046009.

ATTENZIONE: ciascun versamento deve riportare la causale (ad eccezione del modello F24): capitolo entrata 10005000; imposta di pubblicità anno…

Normativa di riferimento

Legge 7/08/1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni.

Decreto Presidente della Repubblica 7/09/2010 n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive e successive modificazioni.

Regolamenti comunali pubblicità .

. Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Deliberazione Giunta comunale n. 18 del 18/01/2019.

Legge Regionale 07/08/2009 n. 17 Norme per la prevenzione in materia di inquinamento luminoso.

Regolamento Edilizio.

Deliberazione Giunta regionale n. 497 del 18/02/2005.

Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42

