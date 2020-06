Modello unico 730: come si compila e dove si presenta

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. È una dichiarazione semplificata che offre diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga/pensione.

Un’altra importante semplificazione è quella del 730 precompilato. E’ disponibile nell’area riservata. Per accedere è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (Csm), delle credenziali Spid, Inps o di Fisconline/Entratel.

Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)

redditi dei terreni e dei fabbricati

redditi di capitale

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)

redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2019 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2020.

Come è composto il modello 730 base

Frontespizio

Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a ca- rico e del sostituto d’imposta.

Firma della dichiarazione Quadro A (redditi dei terreni)

redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

redditi di lavoro dipendente e di pensione. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.

Quadro D (altri redditi)

redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per lo sport bonus e per la bonifica ambientale.

Quadro I (Imposte da compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2020 per il versamento con il mod. F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2020 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il mod. F24.

Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quadro l (ulteriori dati)

Informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

Dove presentarlo

Scadenze 2020

I termini per la presentazione del 730 scadono il 30 settembre.