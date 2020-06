Tasi, come e quando pagarla a Padova

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Nel Comune di Padova, la Tasi è stata applicata alle abitazioni principali (dal 2016 solo quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e ad altri immobili non soggetti a Imu.

Dal 2019 non è più dovuta per nessuna fattispecie.

Dettagli

E' stata stabilita l'aliquota zero della Tasi per tutte le fattispecie imponibili sul territorio comunale (deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 10/12/2018).

Per il 2019, pertanto, il tributo non è dovuto.

Dichiarazione Tasi

Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'Imu.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (per il 2018 la scadenza è il 1° luglio 2019 (essendo il 30 giugno una domenica).

Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu (per le casistiche Tasi 2018). Pertanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Tasi i possessori di abitazioni principali o coloro che hanno già presentato la dichiarazione Imu per l'esenzione dall'imposta (es. i soggetti appartenenti alle Forze Armate).

Dichiarazione Imu/Tasi

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu/Tasi

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato la Tasi entro la scadenza prevista hanno la possibilità di regolarizzare i propri debiti. Le modalità sono indicate nelle pagine del sito Padovanet relative alle annualità da regolarizzare.

Rimborso

Chi ha versato la Tasi in eccesso può chiedere il rimborso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso e allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere spedita a mezzo servizio postale, via fax al numero 049 8207115, via pec all'indirizzo tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata) o presentata direttamente agli uffici sottoindicati.

Modulistica

Principali riferimenti normativi

Sportelli Tasi

Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova

Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova

telefono 049 8205821, fax 049 8207115

Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it

Per la trasmissione di documenti:

per le persone fisiche:

- fax 049 8207115

- posta all'indirizzo di Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova

- pec tributi@pec.comune.padova.it

- fax 049 8207115 - posta all'indirizzo di Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova - pec per le persone giuridiche:

pec tributi@pec.comune.padova.it

Orario di ricevimento al pubblico: l'ufficio riceve solo su appuntamento il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 14:30 alle 16:30. Prenotazione appuntamento online.

E' possibile anche prenotare telefonicamente contattando il numero 049 8205821 negli orari di risposta telefonica. orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10 alle 13:30, giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 16 alle 17.

Responsabili del procedimento:

dott. Marco Andreucci (rimborsi)

dott.ssa Laura Donnarumma (accertamenti)

ing. Paolo Veronese (verifiche tecniche)

responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi

