Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

Come abbonarsi ai servizi di trasporto di Busitalia a Padova? Di seguito tutte le specifiche.

Per acquistare gli abbonamenti ai servizi di trasporto di Busitalia - Veneto occorre preventivamente richiedere la tessera di riconoscimento che ha validità triennale. Si espongono di seguito, per punti, le principali operazioni da compiere.

Procurarsi il modello di richiesta tessera di riconoscimento: Il modello è disponibile presso tutte le biglietterie autorizzate ad eccezione degli sportelli ATVO di Venezia e di Mestre.

Il modello è anche scaricabile e stampabile. Si raccomanda la stampa su foglio A4 senza ridimensionamenti. Compilare accuratamente tutti gli spazi richiesti, seguendo le indicazioni presenti nel modello. Si ricorda che quanto dichiarato sul modello costituisce autocertificazione ed eventuali dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di legge.

Si richiama l’attenzione su alcune importanti informazioni: Il numero di telefono è vivamente raccomandato, nel caso gli uffici Busitalia debbano contattare per le vie brevi l’abbonato (ad es. richiesta chiarimenti sui dati compilati, restituzione di un oggetto rinvenuto, se riferibile all’abbonato). Nel collegamento richiesto occorre indicare il nome delle effettive fermate di salita e di discesa. Tale nome è presente sulle paline di fermata Busitalia-SITA e/o sul relativo quadro orari. La conversione da fermata utilizzata a fermata di frazionamento tariffario sarà effettuata dalla Biglietteria di riferimento, in base al regolamento vigente. In caso di incertezza sulla fermata di destinazione chiedere consiglio alla propria Biglietteria di riferimento. Indicare una sola categoria di appartenenza. Nel caso di studente, lavoratore dipendente o turnista indicare il nome dell’istituto frequentato o la ragione sociale del datore di lavoro. La categoria studente è riconosciuta fino al compimento del 26° anno d’età. Chi non è lavoratore dipendente (ad es. libero professionista) deve scegliere la categoria “ordinario”. Si precisa che la scelta della categoria di appartenenza attiene allo status del lavoratore, indipendentemente dall’offerta di trasporto nei giorni festivi sul collegamento richiesto. Apporre data e firma due volte, sia per la dichiarazione sostitutiva di certificazione che per il consenso al trattamento dei dati personali. Unire al modello gli allegati richiesti: Per tutti: copia del documento d’identità del richiedente (o solo del genitore, in caso di richiedente minorenne) in corso di validità. Per i lavoratori “turnisti”: copia della dichiarazione del datore di lavoro in cui si attesta che il dipendente è tenuto a lavorare nei giorni festivi. Per i dipendenti pubblici (Ospedali, ULSS, …) è disponibile un modello di autocertificazione, mentre per i dipendenti privati occorre una dichiarazione del datore di lavoro. Per gli agevolati ex L.R. 19/96: copia della tessera regionale di agevolazione L.R. 19/96 in corso di validità. Attaccare con colla o nastro adesivo trasparente una foto tessera recente nello spazio previsto. Consegnare il modello presso una qualsiasi Biglietteria autorizzata, ad eccezione degli sportelli ATVO di Venezia e di Mestre. La Biglietteria, previo pagamento del costo previsto (€ 10,00), emetterà una tessera provvisoria. Il Cliente può quindi acquistare subito il primo abbonamento.

La tessera, entro 2-3 mesi, sarà disponibile per il ritiro presso la stessa Biglietteria che ha emesso la tessera provvisoria. Si raccomanda pertanto di recarsi presso la medesima Biglietteria per l’acquisto degli abbonamenti, almeno fino al ritiro della tessera definitiva / smart card.

Una volta ricevuta la smart card è obbligatorio presentarla ad ogni acquisto di abbonamenti

Informativa sul trattamento dei dati personali relativi all’Utenza.

L'abbonamento

L’abbonamento è strettamente personale ed è valido solo se accompagnato dalla relativa tessera di riconoscimento rilasciata da Busitalia Veneto, solo per il collegamento per il quale è stato rilasciato. Il viaggiatore, pena la non validità dell’abbonamento, è tenuto a controllare che sullo stesso sia impressa la data di rilascio e sia riportato il numero della propria tessera di riconoscimento.

Qualora l’abbonamento venisse trovato in uso a terzi, si procederà all’immediato ritiro dell’abbonamento e qualora il fatto costituisca reato si procederà alla denuncia del fatto presso le sedi competenti.

Uso dell’abbonamento

Il passeggero, appena salito a bordo del mezzo, deve mostrare l’abbonamento e la relativa tessera di riconoscimento all’autista. L’abbonamento va timbrato al momento della salita sulla prima corsa del periodo di validità.

Uso dell’abbonamento elettronico

Busitalia Veneto sta attivando progressivamente il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica.

In presenza di sistema attivo (come sulla rete urbana di Padova e sulle linee dei “Colli” ex APS) il passeggero, ogni volta che sale su un mezzo, deve avvicinare la tessera di riconoscimento (che è anche una smart card) alla validatrice elettronica. La validatrice verifica e comunica istantaneamente la regolarità del titolo. Si precisa che a bordo di autobus e tram, indipendentemente dalla registrazione elettronica dell’abbonamento sulla tessera, occorre presentare al personale Busitalia Veneto sia la tessera/smart card che l’abbonamento "cartaceo".

Il nuovo Sistema consente di acquisire informazioni indispensabili a rendere il servizio più puntuale, efficiente e rispondente alle esigenze dei Clienti. Sarà cura di Busitalia Veneto dare a tempo debito adeguata comunicazione di attivazione del nuovo Sistema per ogni bacino.

Titoli di viaggio e tariffe

Per conoscere le tariffie dei biglietti clicca qui.

Nello specifico

Biglietti e abbonamenti urbani Padova

Per conoscere le tariffie dei biglietti clicca qui.

Biglietti urbani

Abbonamenti urbani

Tariffe extraurbane

Tariffe linea 7 da e per Saonara

Tariffe linea 13 da e per Limena

Agevolazioni tariffarie Abbonamenti urbani Padova: agevolazioni Clicca qui oltre ai prezzi degli abbonamenti, si possono controllare le varie riduzioni: Alle famiglie con più di un figlio abbonato annuale studente viene concesso uno sconto del 12% a partire dal secondo abbonamento (ad esempio per il servizo urbano invece di 225 euro il 2°, 3° …figlio pagherà 198 euro con un risparmio di 27 euro). L’agevolazione vale per gli abbonamenti annuali studenti urbani, suburbani ed extraurbani, purchè almeno uno degli abbonamenti sia urbano. Lo sconto si applica all’abbonamento con il costo più basso. Alle famiglie numerose (almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni abbonati) viene concesso un abbonamento studente annuale gratuito. La gratuità si applica all’abbonamento con il costo più basso. Gli utenti che devono recarsi o che provengono dai comuni limitrofi alla città di Padova, devono munirsi dei titoli di viaggio urbani due tratte. Il limite oltre il quale è necessario essere in possesso di tali biglietti o abbonamenti, è indicato dalle tabelle di fermata sulle quali è apposto il contrassegno FT (frazionamento tariffa). Guida al servizio – Norme di viaggio Per conoscre come comportarsi e quali sono le regole da seguire in caso si desideri viaggiare con i mezzi pubblici cliccare qui. Sanzioni per utenti trasgressori del servizio extraurbano di Padova Per conoscre e tenersi aggiornati sulle sazioni: clicca qui per "Sanzioni per utenti trasgressori del servizio urbano di Padova";

per "Sanzioni per utenti trasgressori del servizio urbano di Padova"; clicca qui per "Sanzioni per utenti trasgressori del servizio extraurbano di Padova";

per "Sanzioni per utenti trasgressori del servizio extraurbano di Padova"; clicca qui per "Sanzioni per gli utenti trasgressori del servizio urbano di Rovigo";

per "Sanzioni per gli utenti trasgressori del servizio urbano di Rovigo"; clicca qui per "Sanzioni per gli utenti trasgressori del servizio extraurbano di Rovigo".

Dove acquistare i titoli di viaggio a Padova

Per conoscere dove acquistare i biglietti clicca qui.

