Car sharing a Padova: la mappa

Il car sharing, servizio già diffuso in molte città europee, consiste nella possibilità di utilizzare un’auto, quando se ne ha il bisogno, prelevandola da uno dei parcheggi dedicati senza farsi carico delle spese di gestione e manutenzione che solitamente vengono sostenute dal proprietario dell’auto.

Il car sharing allarga il concetto di mobilità sostenibile per la città di Padova e si rivolge a chi condivide la responsabilità di migliorare la qualità ambientale ed urbana della propria città.

Il parco auto del "Car sharing Padova" è composto unicamente di veicoli elettrici ed ibridi a benzina, rispondendo alle esigenze di un trasporto sostenibile integrato, con meno auto di proprietà e conseguente minor congestione e inquinamento.

Questo servizio, oltre ai vantaggi economici, permette di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu della città e di accedere alla zona a traffico limitato, nonché di circolare nelle giornate di blocco del traffico o di limitazione della circolazione dei veicoli.

Funzionamento e costi

Per usufruire del servizio è necessario iscriversi tramite l’app "Car sharing Padova", disponibile sai per dispositivi Android che iOS, o attraverso il sito www.carsharingapdova.it, scegliendo uno dei piani di abbonamento previsti.

Il sistema assegnerà quindi un codice pin per prenotare e utilizzare le auto, prelevandole presso uno dei parcheggi stradali specificatamente riservati alle vetture "Car sharing Padova".

La prenotazione dell’auto deve essere effettuata attraverso l’app o il sito.

Al termine dell’utilizzo l’auto va riconsegnata nello stesso parcheggio in cui è stata prelevata.

Si paga solo l’utilizzo effettivo del veicolo, sommando tariffa oraria e chilometrica.

Il costo del servizio si compone di una quota fissa di iscrizione e di una quota variabile (tariffa chilometrica e oraria), secondo il piano di abbonamento tariffario scelto.

Le tariffe sono disponibili sul sito del Car sharing Padova.

Per informazioni

Aps Holding Spa - Car sharing Padova

email info@carsharingpadova.it​

sito www.carsharingpadova.it

