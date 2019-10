C'è la Fiera d'autunno, la strada provinciale chiude agli autobus: le deviazioni previste

A comunicare le temporanee variazioni al servizio è BusItalia Veneto con una nota ufficiale riguardante le quattro linee del trasporto extraurbano interessate dalla modifica alla viabilità.

Le deviazioni

All'origine della chiusura di via Mirabello a Torreglia vi è la consueta Sagra e fiera d'autunno, amatissima kermesse che attira in paese migliaia di visitatori. Un afflusso che rende necessaria per motivi di sicurezza la chiusura del tratto di strada al traffico dei mezzi pubblici dalle 6.30 di domenica fino al termine del servizio pubblico. Per l'intera giornata le corse delle linee dei Colli AT, ATL, T e TL effettueranno la seguente deviazione: da Abano Terme, giunti in via San Daniele a Torreglia i mezzi svolteranno a destra in via Tobagi per poi svoltare a sinistra in via Leonardo da Vinci e ancora a destra in via Mirabello riprendendo il normale percorso di linea. Da Torreglia o Luvigliano il percorso è inverso. Sospesa la fermata di via Mirabello, sostituita da quella "via Vittorio Veneto/Scuole".