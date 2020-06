Parcheggiare a Padova: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

All’interno dell’area urbana di Padova la sosta regolamentata comprende circa 5mila posti auto, la metà dei quali all’interno di strutture protette.

Aps parcheggi è la società che gestisce la sosta stradale nella città di Padova.

Gli spazi destinati alla sosta sono essenzialmente di due tipi:

i parcheggi a raso, posti lungo le strade, a pagamento dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali,

i parcheggi in strutture custodite protette con accesso regolato da sbarre automatiche, o mediante personale di custodia.

Esistono anche parcheggi gestiti dal Comune di Padova, dislocati in punti strategici della città.

N.B. per rimanere aggiornati su variazioni riguardo i parcheggi gestiti da Aps holding consultare il sito www.parcheggipadova.it.

Riportiamo i riferimenti ai parcheggi in città suddivisi per tipologia.

PARCHEGGI CON SBARRE O PERSONALE ADDETTO

in gestione ad Aps parcheggi.

Elenco parcheggi e tariffe

PARCHEGGI A RASO (delimitati da strisce blu)

in gestione ad Aps parcheggi.

Elenco parcheggi e tariffe

PARCHEGGI "APERTI"

senza servizio di apertura e chiusura.

Parcheggi gestiti dal Comune di Padova.

Parcheggio di via Piovese (scambiatore) - GRATUITO

uscita Tangenziale n. 12

uscita Tangenziale n. 11

uscita Tangenziale n. 10

Da qui è possibile prendere il tram

accessibile dalla Tangenziale uscita Pontevigodarzere e dalla S.R. 307 del Santo

Da qui è possibile prendere il tram

uscita Tangenziale n. 5

Per approfondimenti

PARCHEGGI A GESTIONE PRIVATA convenzionati con il Comune di Padova

Le tariffe di questi parcheggi sono state concordate con il Comune di Padova.

Parcheggi convenzionati

