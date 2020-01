Fare due passi a piedi a quanto pare non è affatto un problema per i padovani che, da quest'anno, avevano una comodità in più: il servizio di navetta gratuita che collega il Park Prandina con il Teatro Verdi di Padova.

L'interruzione

Secondo il monitoraggio dello stesso Teatro, a fronte dei bassi dati di utilizzo della navetta, a partire da mercoledì 22 gennaio il servizio verrà definitivamente interrotto.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/sospensione-del-servizio-di-navetta-gratuita-dal-park-prandina-al-teatro-verdi/