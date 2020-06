Taxi a Padova: tutti i numeri utili

Come usufruire del servizio taxi a Padova? Niente di più facile, basterà contattare la cooperativa Radio Taxi Padova è un servizio di radio taxi attivo 24 ore su 24.

Come richiedere un taxi

Telefonando al centralino: 049.651333

Inviando un SMS: 33.88.44.2000

Usando la nostra app: AppTaxi

SmsTaxi

SmsTaxi anche a Padova il servizio disponibile per tutti i cellulari tradizionali, senza connessione ad internet.

Il servizio ti permette di chiamare il taxi con un breve sms di testo risparmiando sulla telefonata e sulle attese!!

Da oggi è possibile effettuare la ricerca del taxi via SMS, con un normale telefono cellulare.

Ecco come fare:

Componi un Sms con scritto l’indirizzo di prelievo nel seguente formato:

CITTÀ VIA e NUMERO CIVICO

( es: Padova piazza garibaldi 8 ); Invialo al numero 33 88 44 2000; In pochi secondi, riceverai un SMS di risposta che ti comunicherà la sigla del taxi che sta arrivando ed il tempo previsto.

N.B.

Il costo degli SMS inviati sarà quello del vostro piano tariffario.

Il servizio ha un sito web interamente dedicato al supporto (www.smstaxi.it), nel quale potrete trovare tutte le informazioni e gli esempi necessari per accedere al servizio.

AppTaxi

Non manca anche app, che dal cellulare tpermette di chiamare il taxi.

Visita il sito di supporto www.apptaxi.it oppure segui gli aggiornamenti su http://www.facebook.com/appTaxi esegui subito il download presso gli stores ed inizia ad utilizzarla subito, vedrai è facile ed il taxi arriva subito!

AppTaxi, l’applicazione per chiamare il taxi è disponibile sia per IPhone che per Android!

Visita la pagina AppTaxi

Tariffe Taxi Padova

Le voci costituenti il “tariffario” per il servizio pubblico da piazza-taxi, ed il loro importo, con decorrenza dal 1 giugno 2019, sono le seguenti:

Corsa minima

(esclusi i supplementi) comprensiva dello scatto iniziale + km. 1,650 e/o 6.30 minuti di sosta:

dalle ore 06.00 alle 22.00 = € 6,00

dalle ore 22.00 alle 06.00 = € 8,50

Importo massimo di arrivo

all’arrivo del taxi all’indirizzo del cliente nel perimetro dei confini comunali con chiamata radiotaxi (comprensivo del supplemento radiotaxi)

dalle ore 06.00 alle 22.00 = //

dalle ore 22.00 alle 06.00 = € 11,80

Costo chilometrico (*)

tariffa 1 “Area 1” dalle ore 06.00 alle ore 22.00: € 1,25

perimetro confini comunali (a base multipla)

tariffa 2 “Area 2” dalle ore 06.00 alle ore 22.00: € 1,85

dai confini comunali e fino a 50 KM. (a base multipla)

tariffa 3 “Area 3” dalle ore 06.00 alle ore 22.00: € 1,85

extraurbana, oltre i 50 KM. dai confini comunali a base chilometrica

tariffa 4 “Area 1” dalle ore 22.00 alle ore 06.00: € 1,35

perimetro confini comunali (a base multipla)

tariffa 5 “Area 2” dalle ore 22.00 alle ore 06.00: € 2,10 dai confini comunali e fino a 50 KM. (a base multipla)

tariffa 6 “Area 3” dalle ore 06.00 alle ore 22.00: € 2,10

extraurbana, oltre i 50 KM. dai confini comunali a base chilometrica

Costo sosta oraria € 28,00

Supplemento giornate festive € 1,70

(applicabile dalle ore 06.00 alle ore 22.00)

Supplemento radio taxi € 1,30

non applicabile qualora il taxi giunga all’indirizzo richiesto con tassametro indicante cifra superiore al valore della corsa minima

non applicabile sulle corse per trasporto carrozzine per disabili con veicoli idoneamente attrezzati

Supplemento oltre la terza persona trasportata € 1,10/persona

Supplemento bagagli € 0,60

(per ogni collo trasportato con dimensioni superiori a cm. 23x30x50)

Info web

www.taxipadova.it

https://www.taxipadova.it/tariffe-taxi/

https://padovanet.it/informazione/taxi