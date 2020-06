"Vacanze italiane" o gita fuori porta, viaggi inaspettati a due passi da casa: la guida online

Per il progetto "Vacanze Italiane", Touring Club Italiano e Legambiente hanno selezionato oltre duecento proposte di vacanze attive a pochi passi da casa, con i consigli di operatori qualificati e attenti ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Per quanto riguarda Padova l’attenzione va tutta ai borghi di Arquà Petrarca e Montagnana.

Le belle sorprese

Ad ogni modo la pianura veneta è nota soprattutto come uno dei motori economici del Paese, anche se i territori tra Vicenza, Padova, Treviso e Verona riservano non poche belle sorprese. Un territorio dove arte e storia hanno lasciato importanti segni, soprattutto nell’organizzazione di alcuni presidi fortificati, esemplari nel disegno e nella trascorsa efficacia bellica, come Montagnana, Marostica e Soave. Oppure Asolo e Arquà, con la loro posizione collinare e vista panoramica sulla pianura, e il pregio delle loro ville, che ne fanno attrattive imperdibili celebrate da artisti e poeti. E ancora Malcesine, borgo adagiato sulla riva orientale del Garda, ai piedi del Monte Baldo, dominato dal caratteristico castello.

Alla scoperta delle peculiarità

In questo vasto territorio si consiglia, più che una visita fugace, un tranquillo soggiorno per scoprirne tutte le peculiarità. Ecco i borghi certificati dal Touring con la Bandiera Arancione, da scoprire sul sito dedicato: Arquà Petrarca, Asolo, Cison di Valmarino, Malcesine, Marostica, Montagnana, Portobuffolè, Soave.

Info web

