Via Montà, lavori a tempo di record: strada riaperta con un giorno di anticipo

Quattro giorni di lavori anziché cinque, con la strada restituita ai cittadini a tempo di record. É successo in via Montà, chiusa da domenica sera a giovedì sera per alcune urgenti migliorie alla rete idrica della città. Sabato riapre anche regolarmente il centro di raccolta.

Viabilità

Abbattuti di ventiquattro ore i tempi per la riapertura del tratto di strada, chiuso dalla rotonda con via Bezzecca al cavalcavia di corso Australia. Il traffico era stato completamente interrotto per scavare una profonda buca al centro della carreggiata. Solo i residenti potevano varcare i due sbarramenti, entrando e uscendo però solo dallo stesso lato. AcegasApsAmga grazie ai suoi operai ha completato il primo stralcio di lavori sugli impianti di alimentazione e distribuzione alle centrali idriche di via Montà e viale Codalunga.

I nuovi cantieri

Un lavoro complesso e di notevoli dimensioni per potenziare la rete, rendendo più sicuro il sistema acquedottistico padovano. Una seconda parte dei lavori verrà realizzata entro la fine dell’anno, al di fuori della sede stradale, e riguarderà l’inserimento di una valvola che regola autonomamente la quantità di acqua che la città richiede. Le opere rientrano nel più ampio progetto di miglioramento del modello acquedottistico, per renderlo efficace e sicuro oltre che per ridurre le perdite.

Centro di raccolta

Sabato sarà regolarmente aperta la stazione ecologica Euganea al civico 32, chiusa per consentire lo svolgimento dei lavori. Gli operatori saranno pronti ad accogliere i cittadini per il conferimento di quei rifiuti ingombranti e particolari che, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere raccolti con l’ordinario servizio di raccolta differenziata.