Manutenzione della rete idrica: strada chiusa e sospensione fornitura in via Monte Pertica

Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione della rete idrica, martedì 1 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 circa, sarà sospesa la fornitura d’acqua in via Monte Pertica, dal civico 27 al civico 29.

Strada chiusa

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle ore 8.30 alle ore 18 circa del medesimo giorno, sarà prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare della stessa strada, sempre nel tratto compreso tra i numeri civici 27 e 29. La chiusura al traffico veicolare non avrà effetto per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private, che potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Monte Pertica, compreso tra l’area di cantiere e via Como.

Cosa fare al ripristino della fornitura?

Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida