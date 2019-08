Fine mese all'insegna dei cantieri: strade chiuse fino a due mesi tra il centro e i quartieri

Lavori edili, scarico merci, riparazioni alle tubature, rifacimento della pavimentazione. Sono molteplici i motivi che rendono necessarie le sospensioni temporanee del traffico nel comune di Padova tra il 26 agosto e il 31 ottobre.

Due mesi in zona Ovest

La chiusura più prolungata interesserà via Giacomo Medici a Porta Trento. La strada resterà chiusa per due mesi, da mercoledì 28 agosto a giovedì 31 ottobre, per un intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione del parcheggio privato di uso pubblico.

Madonna Pellegrina

Due giorni di chiusura invece alla Madonna Pellegrina, dove via Ivo Scapolo vedrà la chiusura del tratto fra il civico 14 e vicolo Delle Ortensie. Mercoledì 28 e giovedì 19 agosto, dalle 8 alle 18, gli operai saranno al lavoro per una riparazione della condotta del gas.

Centro storico

Poco meno di tre settimane durerà la sospensione del traffico in via Brondolo, tra il civico 20 e via Speroni. Da lunedì 26 agosto a domenica 15 settembre il tratto di strada sarà interessato da una serie di lavori sul tetto della succursale dell'istituto Nievo. Più contenute le altre chiusure del centro storico. Venerdì 28 agosto via Giovanni Prati resterà chiusa nel tratto fra via San Martino e Solferino e il civico 3, dalle 8 alle 18, per un’operazione di carico/scarico materiali in un cantiere edile. Venerdì 30 agosto tocca a riviera Albertino Mussato, chiusa dalle 14 alle 16 nel tratto tra via San Pietro e corso Milano, per la realizzazione della scala tra il secondo ed il terzo piano di un palazzo.