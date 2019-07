Lavori in corso: strade chiuse e sensi unici

Di seguito i provvedimenti di viabilità disposti dal Comune di Padova tra il 24 e il 27 luglio.

Arcella

Per lavori di manutenzione sarà chiuso temporaneamente al traffico veicolare il tratto circostante il civico 8 di via Umago, nella giornata di mercoledì 24 luglio dalle 8 alle 12.

Centro storico

Riviera Albertino Mussato resterà chiusa nel tratto tra via San Pietro e corso Milano, nei giorni di giovedì 25 luglio (dalle 8.30 alle 12.30) e venerdì 26 luglio (dalle 14.30 alle 16.30). Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato, regolamentato da movieri, nei tratti della riviera non interessati dai lavori. Giovedì 25 luglio chiusa anche via Giovanni Prati, nel tratto tra via San Martino e Solferino e il civico 7 dalle 14 alle 18. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato, regolamentato da movieri, nel tratto tra l’area di cantiere e via Marsala. Infine via Carlo Leoni sarà chiusa dalle 8.30 alle 18 di sabato 27 luglio e anche qui il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato, regolamentato da movieri, nei tratti fra il cantiere e, rispettivamente, via San Pietro e via Rolando da Piazzola.