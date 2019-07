Cantieri e lavori in corso: dal centro all'autostrada, tutte le chiusure in programma

Si comincia con l'autostrada, con lo svincolo chiuso per una notte. Si procede poi con le strade cittadine con lavori in tutti i quadranti del capoluogo.

Autostrada

Dalle 22 di giovedì 4 alle 6 di venerdì 5 luglio per chi proviene da Venezia lo svincolo che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A13 Bologna-Padova (verso Bologna) sarà chiuso per consentire alcuni lavori di manutenzione. Come alternativa si consiglia di uscire al casello di Padova Est, sulla A4 Torino-Trieste e di rientrare dalla stessa nella direzione opposta, per proseguire sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

Centro storico

Giovedì 4 luglio dalle 8.30 alle 13 chiuderà al traffico riviera Albertino Mussato, nel tratto fra via San Pietro e corso Milano, per alcuni lavori in un immobile che affaccia sulla strada. E nella giornata di venerdì 5 luglio, sempre dalle 8.30 alle 13, chiude il tratto di via Rudena tra via del Santo e via Santa Chiara per delle opere al cantiere del civico 85.

Via Gabelli

Più lunghi i lavori che rendono necessaria la chiusura al traffico di via Aristide Gabelli da lunedì 8 luglio a mercoledì 31. Per consentire la manutenzione della pavimentazione in via Gabelli, per il periodo indicato viene anche invertito il senso unico in via Santa Sofia tra via Altinate e via Gabelli.

Brusegana

Una notte di lavori richiede la chiusura della bretella che da Brusegana porta in via Sorio (in direzione della città) attraverso il cavalcavia omonimo. Operai al lavoro dalle 20 di domenica 7 luglio alle 8 di lunedì per mettere a norma le barriere metalliche sul sovrappasso ferroviario del cavalcavia.

Guizza

La chiusura più lunga interesserà via Paolo Diacono, laterale di via Guizza Conselvana, tutti i giorni dalle 8 alle 19 dall'8 luglio al 9 agosto. I lavori sono necessari per alcuni interventi di manutenzione alla condotta del gas.