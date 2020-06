Piste ciclabili: la mappa della città di Padova

Le piste ciclabili, promosse dall'Amministrazione comunale, vogliono favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per gli spostamenti all'interno del territorio comunale. In particolare è stato incentivato l'uso della bicicletta con la realizzazione di percorsi facili nell'utilizzo e sicuri per ogni tipo di utente.

Migliorare le interconnessioni

Attualmente nel territorio del Comune di Padova sono stati realizzati 162 km di piste ciclabili.

L'impegno dell'Amministrazione comunale è rivolto alla creazione di una rete urbana di percorsi ciclopedonali in grado di collegare tutte le arterie radiali di accesso alla città; migliorare le interconnessioni tra le piste ed estendere la pedonalità e la ciclabilità dell'area centrale della città.

I servizi al cittadino

Lo sviluppo di questa rete permette ai cittadini di raggiungere punti strategici della città e rendono possibile l'utilizzo della bicicletta per percorsi estesi, e dunque anche per recarsi a scuola o al lavoro.

Mappa delle piste ciclabili presenti nel territorio di Padova (file pdf)

con itinerari ciclopedonali esistenti, in fase di realizzazione e in programma, sistema degli itinerari ciclopedonali arginali e le arterie ciclopedonali radiali

Mappa delle piste ciclabili presenti nel centro storico (file pdf)

con indicazione degli itinerari ciclopedonali (già realizzati e in programma), aree pedonali e radiali

Turismo - Le piste ciclabili della provincia di Padova

La Provincia di Padova è uno scrigno di straordinaria ricchezza, città d’arte, colline, laguna, castelli medioevali, ville, borghi rurali, aree termali, il tutto collegato da una fitta rete di vie d’acqua. Allo scopo di favorire la lettura e l’accesso a questo completo tesoro, per rilanciare quindi le potenzialità turistiche del territorio e favorirne lo sviluppo, la Provincia ha puntato sul cicloturismo dando il via alla definizione di un completo piano provinciale di piste ciclabili. Il progetto, ambizioso ed impegnativo, prevede la realizzazione di ciclovie per un totale di oltre 400 Km immersi nei più caratteristici contesti naturalistici, paesaggistici e culturali della provincia; dai Colli Euganei ai corsi dei fiumi, dalle città murate alla laguna.

Tutti gli intinerai e le mappe qui.

Riferimenti per il comune di Padova

Ufficio mobilità ciclabile - Settore Mobilità - Comune di Padova

Luogo Palazzo Sarpi, via F. P. Sarpi, 2 - Padova

Telefono 049 8204840

Orario orario: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00

Email ufficio.biciclette@comune.padova.it

Sito web mobilitycenter.comune.padova.it

Info web ulteriori