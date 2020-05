Le “Pulizie intensive” arrivano a Santa Rita: gli interventi e le limitazioni alla sosta

Nel quartiere Santa Rita arrivano le “Pulizie intensive”, il programma di igienizzazione e pulizia approfondita organizzato periodicamente dal Comune in collaborazione con AcegasApsAmga.

Orari e limitazioni

L'iniziativa si svolgerà giovedì 14 maggio nelle vie Fanzago, Riccoboni, Giacomelli, Bonfandini, Bellarmino e Crescini indicativamente dalle 5 alle 11. I lavori inizieranno con lo spazzamento meccanizzato seguito da un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà dell’occasione, inoltre, per effettuare un’accurata pulizia delle caditoie con idropulitrice. Per consentire lo svolgimento delle operazioni le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in

sosta, motivo per cui l'amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento sono esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini.

Campagna informativa

Per assicurare la più ampia informazione possibile è stata attivata una campagna informativa con la distribuzione di volantini e locandine nelle abitazioni delle strade coinvolte. L’iniziativa andrà ad aggiungersi all’intensivo e straordinario programma di sanificazione dei quartieri attivato nelle scorse settimane per contrastare l’emergenza Coronavirus. Sul sito di AcegasApsAmga (sezione Ambiente/Padova) e Padovanet è disponibile e il calendario di massima dell’iniziativa nell'intero comune, con l’indicazione del periodo di intervento e delle strade interessate.