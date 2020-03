Smog e limitazioni del traffico: Pm10 sotto la soglia critica, resta il "semaforo verde"

Le condizioni climatiche registrate dalle centraline di Arpa Veneto negli ultimi giorni segnalano in tutto il Padovano concentrazioni di Pm10 e polveri sottili inferiori alla soglia critica di 50 µg/m3.

I dati

Lunedì 2 marzo l'istituto ha emesso il nuovo bollettino aggiornato su cui si basano le disposizioni del Comune che conferma dal 3 al 5 marzo compresi il permanere del livello d'allerta "verde". Di conseguenza, via libera ai veicoli privati e commerciali diesel Euro 4. Resta invece in vigore lo stop per i mezzi fino ad Euro 3 diesel e Euro 1 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Per la giornata di domenica 1 marzo le centraline padovane hanno registrato concentrazioni di Pm10 di 24 µg/m3 alla Mandria e 25 µg/m3 all'Arcella.

VADEMECUM: BLOCCO DEL TRAFFICO, COME FUNZIONA

Livello verde

É vietata la circolazione di:

autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda "lunga" ai semafori.