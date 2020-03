Fognature, condotte idriche e ristrutturazioni: tutte le strade chiuse in città

A Montà, alla Guizza, agli Istituti universitari/Ospedale e in centro storico. Sono quattro i tratti di strada che fra inizio settimana prossima e la fine del mese saranno interessati da lavori di vario genere.

Montà

La più lunga delle chiusure temporanee riguarda via Ca’ Rinaldini a Sant'ignazio di Montà dove è necessario un intervento di riparazione delle condotte fognarie e dell’acquedotto. Nel tratto fra i civici 24 e 38 la strada sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 9 a venerdì 27 marzo, dalle ore 9 alle ore 17.

Guizza

Alla Guizza la chiusura riguarderà via Ippolito Pindemonte nel tratto fra i civici 18 e 20 per un intervento di riparazione delle condotte fognarie da lunedì 9 a venerdì 20 marzo dalle 9 alle 18. Resterà invariato il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private.

Centro storico

Più brevi i disagi in via San Pietro in centro storico, limitati alla giornata di mercoledì 11 marzo. Dalle 9 alle 13 viene disposta la chiusura temporanea al traffico nel tratto tra via San Polo e via Rolando Da Piazzola per l'esecuzione di alcuni lavori. All'incrocio tra via Dante e via San Pietro sarà disposto un moviere per gestire la viabilità eli transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private, che avverranno in senso unico alternato fra l’area di cantiere e via Dante.

Istituti

Lunedì 16 marzo dalle 9 alle 15 sarà invece interdetta la circolazione dei veicoli in via Giuseppe Jappelli tra i civici 8/e e 9/b per la consegna e il montaggio di alcuni serramenti. Agli incroci tra le vie Jappelli-Vesalio e Jappelli-Belzoni saranno attivi dei movieri che consentiranno il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private con senso unico alternato.