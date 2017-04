In occasione della 90^ Adunata Nazionale degli Alpini arrivano dei treni straordinari

Buone notizie sul fronte dei trasporti: per la 90a Adunata Nazionale degli Alpini, l’Adunata del Piave, è stata prevista l’effettuazione di treni straordinari in aggiunta a quelli normalmente circolanti il sabato e la domenica. I treni in più collegheranno Treviso con Bassano, Padova, Vicenza, Portogruaro, ma sono stati potenziati anche i collegamenti tra Conegliano e Belluno. Inoltre, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, sette treni straordinari partiranno da Treviso per Vicenza, Belluno, Udine, Mestre, Portogruaro, Padova e Bassano.

INFO. I dettagli degli orari e dei collegamenti sono disponibili nei canali ufficiali Trenitalia (se si utilizza il sito internet o l’App ufficiale Trenitalia, basta inserire la stazione di partenza, quella di arrivo, la data e l’ora in cui si vuole partire). "L’aumento di treni agevolerà i movimenti dei tanti alpini e delle loro famiglie che hanno trovato sistemazione in alberghi, bed and breakfast e appartamenti lontano dalla città di Treviso", dichiara il presidente del Comitato organizzatore adunata (Coa), Luigi Cailotto, che sottolinea come l’esito di questa operazione sia il frutto della proficua collaborazione di Trenitalia e del prezioso supporto offerto dalla Regione Veneto.

I BIGLIETTI. I biglietti sono acquistabili sin da ora tramite i normali canali di vendita di Trenitalia: biglietterie, self service, punti vendita a terra, agenzie di viaggio autorizzate, sito internet o App ufficiale Trenitalia. Per questi treni non sono previsti viaggi gratuiti, pertanto è necessario essere muniti di regolare biglietto da convalidare prima di salire in treno. Si consiglia vivamente di acquistare anticipatamente i biglietti, anche per il viaggio di ritorno. Si ricorda, inoltre, che a bordo treno saranno effettuati i regolari controlli dei titoli di viaggio in possesso dei viaggiatori.