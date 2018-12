“Laboratorio da cani!” al Musme, per i bambini delle elementari che sognano di diventare veterinari

Il museo di storia della medicina di Padova

presenta

EsperiMusme

“Laboratorio da cani!”

Sabato 22 dicembre 2018, dalle 15 alle 19

Un veterinario al Musme per imparare come si curano gli animali,

anche dando i punti di sutura alle arance!

Per chi sogna di fare il veterinario da grande, ecco l’occasione per imparare come si curano gli animali. Nel “Laboratorio da cani!” di sabato pomeriggio, il veterinario del MUSME insegnerà ai ragazzi come visitare un animale, fare un esame clinico e osservare dei veri campioni biologici.

I laboratori durano 2 ore, e sono suddivisi in fasce orarie per bambini e ragazzi. I più grandi inoltre potranno imparare, simulando sulle arance, a suturare una ferita.

Il laboratorio rivolto a bambini che frequentano la prima, seconda, terza e quarta elementare, comincia alle 15 e finisce alle 17. Quello rivolto ai ragazzi che frequentano la quinta elementare fino alla terza media, si svolge dalle 17 alle 19.

Il laboratorio costa 14 euro a bambino e include il biglietto al Museo.

Info e prenotazioni: www.musme.it/esperimusme

