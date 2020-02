Meteo, stato di attenzione per vento forte in arrivo nelle zone pianeggianti del Veneto

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso nel quale viene decretata la fase operativa di attenzione per forte vento - da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme, a seconda dell’intensità del vento - sulle zone pianeggianti di tutto il Veneto dalle ore 6 fino alle ore 20 di mercoledì 26 febbraio".