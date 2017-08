Caldo infernale: a Padova toccati i 32° di massima, temperature in aumento

Come annunciato, è arrivato l'anticiclone dal "sapore" infernale.

AFA. Le massime, in Veneto, sono arrivate in alcune località ai 36 gradi ma la temperatura percepita, complice in pianura e nella zona litoranea l'umidità, sale tra i 40 e 45 gradi. Sono questi i dati dell'agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) che per i prossimi giorni, fino al fine settimana, indica una temperartura in aumento a cominciare dai 40 gradi medi stimati per domani.

PROSSIMI GIORNI. Mercoledì cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo qualche modesta velatura; possibili annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi e la zona pedemontana. Le massime di martedì nei capoluoghi di provincia sono state: Vicenza e Treviso 33 gradi, Padova e Rovigo 32 gradi, Venezia e Verona 31 gradi, e Belluno 28 gradi.