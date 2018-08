Gran caldo in tutta la regione: temperature sopra la media, nel weekend maltempo in arrivo

Ancora grande caldo in tutto il Veneto con temperature vicine ai 35 gradi nelle ore centrali e minime sopra la media del periodo. Fortunatamente i tassi di umidità sono mitigati da una leggera brezza proveniente da Est. Il caldo africano potrebbe avere le ore contante se verranno confermati i modelli che prevedono per il fine settimana maltempo e calo delle temperature.

Cambiamento

Un cambiamento della circolazione è atteso da giovedì quando sull'Italia dovrebbe affacciarsi una nuova perturbazione di matrice atlantica, che potrebbe portare un calo termico anche sensibile nel weekend. Intanto per la giornata di martedì l’Arpav indica: “In pianura in prevalenza stabile e ben soleggiato. In montagna al mattino sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sui settori più occidentali, nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso per sviluppo di attività cumuliforme”. Anche mercoledì la situazione dovrebbe rimanere uguale: “Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, salvo attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane e pedemontane”.