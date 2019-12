Neve in città e in provincia: il picco in tarda mattinata, poi girerà in pioggia

Anche venerdì mattina i padovani si sono svegliati con i fiocchi di neve che scendono dal cielo. Un'atmosfera tipica del Natale che non sta comunque provocando particolari disagi in città o in provincia.

A Padova

I mezzi spargisale hanno lavorato tutta giovedì e torneranno in funzione nel pomeriggio di venerdì come aggiorna l'assessore Andrea Micalizzi: «Neve In Città aggiornamento #3: La nevicata di oggi si presenta debole nelle prime ore della mattina e di maggiore intensità a metà giornata, per poi girare in pioggia. In serata torna il sereno con abbassamenti di temperatura.

✅ Pronti ad uscire nel pomeriggio con gli spargisale per contrastare le gelate».

In provincia

Anche in tutti i comuni dell'hinterland il sale è stato sparso ed è servito a evitare problemi nella notte. Le strade verranno monitorate costantemente fino a quando il tempo non si sistemerà.