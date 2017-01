Meteo, ancora sole fino a sabato: poi nuvole e temperature in rialzo, altro che "Merla"

Altro che "giorni della Merla". Stando alle previsioni meteo del centro Arpav di Teolo, fino a venerdì persisteranno condizioni di alta pressione: il cielo resterà quindi sereno o poco nuvoloso, con temperature notturne sempre estesamente sottozero. Tra sabato e domenica è invece in avvicinamento una depressione da nord-ovest: ci sarà un aumento della nuvolosità e dei valori termici, senza precipitazioni. Se quindi, secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio rappresenterebbero i più freddi dell'anno, per questo 2017, invece, la colonnina di mercurio, in queste settimane spesso sotto lo zero, dovrebbe rialzarsi. Certo, la tradizione ha sempre il tempo di riscattarsi, visto che i "giorni della Merla" proseguono con lunedì e martedì e, per alcuni, anche il primo di febbraio. E quindi il freddo farà sempre in tempo a tornare.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni secondo l'Arpav di Teolo:

GIOVEDÌ 26. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature più basse di mercoledì generalmente in modo leggero o moderato, localmente sensibile fino al primo mattino. Fino al primo mattino e a tarda sera valori estesamente sottozero.

VENERDÌ 27. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature generalmente senza variazioni di rilievo rispetto a giovedì, un po' in calo di notte.

SABATO 28. Precipitazioni assenti, nuvolosità in aumento specie in pianura, temperature più alte rispetto a venerdì.

DOMENICA 29. Precipitazioni assenti, nuvolosità in aumento, temperature più alte di sabato.