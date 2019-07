Il maltempo arriva nel Padovano: lampi, vento e grandine per la tregua all'afa

Notizia in aggiornamento

Chi invocava una tregua al caldo torrido delle ultime settimane è stato accontentato. Martedì sera, a partire dalle 20.30, una forte perturbazione temporalesca si è abbattura sul Veneto occidentale, colpendo il Vicentino e raggiungendo anche la provincia euganea nella parte Ovest.

Grandine, vento e pioggia: le zone colpite

Da Nord Ovest, come da previsioni, all'imbrunire il cielo si è ammantato di scuro, squarciato da una sequela di centinaia di lampi. L'allerta di livello giallo ha fatto temere una bomba d'acqua, ma il Padovano è stato in buona parte risparmiato. Ai lampi che nella zona dei Colli illuminavano a giorno il cielo si è unito un forte vento avvertito fin nel Piovese. La pioggia ha colpito tutta la zona Ovest della provincia e il capoluogo, in particolare verso Brusegana e Montà e in parte all'Arcella. Grandinate si sono registrate in zona Bastia di Rovolon dove ha anche piovuto abbondantemente e, più lievi, a Selvazzano. Decine le segnalazioni per il vento forte, specie tra i Colli e le Terme. Alle 22, momento di massimo picco della perturbazione, le folate sono state avvertite con intensità preoccupante a Due Carrare, Montegrotto, Monselice, Abano e Maserà fino a Montagnana. Al momento (ore 23) non si registrano danni. Poco prima della mezzanotte i fenomeni temporaleschi erano pressoché cessati. Molto peggio è andata nel Vicentino, dove sono caduti chicchi di grandine del diametro anche di 5 centimetri.