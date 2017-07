Meteo sempre più tropicale: in arrivo il caldissimo anticiclone dal "sapore" infernale

E' in arrivo un clima "infernale" e prenderà il nome direttamente da chi l'inferno lo comanda. L'anticiclone africano porterà già da lunedì 31 luglio a sfiorare temeprature record, arrivando anche in alcune aree del Padovano ai 38 e perfino ai 40 gradi. Un clima sempre più tropicale, umido e afoso destinato ad alternarsi alle precipitazioni miste a trombe d'aria.



Le previsioni Arpav per i prossimi giorni:



SABATO 29 LUGLIO. Nella prima parte di giornata cielo sereno o poco nuvoloso; tra il pomeriggio e la sera sulla pianura in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso più probabilmente in prossimità dei rilievi, sui monti alternanza di nuvolosità variabile e schiarite. Fino al mattino assenti. Nella seconda parte di giornata probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) andando dalla costa ai monti; attesi rovesci e temporali da locali a sparsi andando dalle zone costiere alle zone pedemontane e montane, dapprima in montagna. Temperature in aumento leggero o moderato rispetto a venerdì; valori nella media di notte e sopra la media di giorno, anche sensibilmente nelle ore pomeridiane.



DOMENICA 30 LUGLIO. Fino al mattino alternanza di nuvole e schiarite, nella seconda parte di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nella prima parte di giornata probabilità medio-bassa (25-50%) per rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio assenti in pianura e probabilità bassa (5-25%) in montagna per rovesci e temporali locali. Di sera assenti ovunque. Temperature generalmente simili a sabato, sui monti valori notturni in lieve calo.



LUNEDI' 31 LUGLIO. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie di notte e in aumento di giorno rispetto a domenica.

MARTEDI' 1 AGOSTO. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature più alte di lunedì.