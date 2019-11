Meteo: torna il sereno, oggi e domani ampie schiarite e nessuna precipitazione

Dopo le forti pioggie delle ultime settimana, la situazione lentamente sta migliorando. Da ieri sera i fenomeni si sono attenuati a partire dai settori orientali. Le precipitazioni hanno raggiunto quantitativi complessivi giornalieri abbondanti su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale con locali massimi anche molto abbondanti sulle Prealpi. La quota neve è intorno ai 1800/2200 m.

Arriva il bel tempo

Il nuovo bollettino previsionale di Arpav e della Protezione Civile che, alle ore 13, aggiorna la situazione meteo, conferma che sulla regione persiste l'influenza di correnti in quota cicloniche legate ad un minimo depressionario in spostamento sul Mediterraneo occidentale. Da oggi condizioni di maggiore stabilità e più soleggiate fino a martedì. Mercoledì nuovo peggioramento per l'avvicinamento di una saccatura da Ovest che porterà ancora precipitazioni sulla regione, giovedì condizioni di variabilità.