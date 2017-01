Forte vento nel Veneto e temperature gelide, stato di attenzione fino a mercoledì

Vento forte e temperature gelide in arrivo a Padova e nel Veneto.



STATO DI ATTENZIONE. Vista la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto della segnalazione del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto che prevede per i prossimi giorni venti nord orientali, tesi e a tratti forti sulla costa (in particolare quella meridionale) e sulla pianura limitrofa (in particolare quella sud orientale) con rinforzi significativi anche sulle dorsali prealpine, la Protezione Civile Regionale del Veneto ha dichiarato da domenica notte fino a tutto mercoledì 18 gennaio la fase operativa di attenzione su tutta la regione specie sulla costa e pianura limitrofa da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento. Tutti gli Enti competenti sono chiamati a prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati, per la gestione di eventuali fenomeni emergenziali.

Queste le previsioni meteo dell’ARPAV:

DOMENICA 15. All’inizio parzialmente nuvoloso sulle zone centro-meridionali e poco nuvoloso altrove; in seguito, tendenza ad aversi un cielo sereno o poco nuvoloso per schiarite a partire dalle zone montane; precipitazioni generalmente assenti; venti in pianura dai quadranti nord-orientali, anche tesi sulle zone costiere;

LUNEDI' 16 - dapprima sereno o poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso con copertura localmente significativa a fine giornata. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in calo, salvo risultare stazionarie o in leggero aumento riguardo ai valori minimi su alcune zone centro-meridionali della pianura. Venti in quota da deboli a moderati nord-orientali, anche tesi verso sera sulle Prealpi; nelle valli, perlopiù deboli di direzione variabile salvo locali moderati rinforzi da nord-est alla sera con possibili episodi di Foehn; in pianura da nord-est, prevalentemente tesi sulla costa e da moderati a localmente tesi sull'entroterra. Mare in prevalenza molto mosso;

MARTEDI' 17 - da irregolarmente nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con più addensamenti su pianura e Prealpi specie fino alle ore centrali, maggiori spazi di sereno sulle Dolomiti almeno a partire dalla mattinata. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in contenuto aumento specie in montagna. Venti in quota tesi dai quadranti orientali; nelle valli, perlopiù deboli di direzione variabile a parte locali moderati rinforzi dai quadranti orientali; in pianura da nord-est, sostenuti sulla costa e da moderati a localmente tesi sull'entroterra. Mare molto mosso, salvo possibile lieve attenuazione del moto ondoso alla sera.

MERCOLEDI' 18 - addensamenti nuvolosi sparsi nelle prime ore soprattutto in pianura, per il resto il cielo diverrà sereno o poco nuvoloso; contenute variazioni di carattere locale dei valori termici, anche se a nord-est prevarrà un contenuto calo di quelli minimi mentre sulle zone montane e pedemontane prevarrà un contenuto aumento di quelli massimi; ventilazione dai quadranti nord-orientali, più significativa su costa e pianura limitrofa nonché in quota sulle Prealpi.