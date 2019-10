Che tempo farà nel ponte di Ognissanti? Le previsioni meteo dell'Arpav

Riceviamo da Arpav e pubblichiamo:

"In questi ultimi giorni di ottobre l’arrivo di correnti umide e fresche di origine nord-atlantica ha favorito il ritorno sulla regione di condizioni meteorologiche più in linea con il clima autunnale. Le temperature, dopo un lungo periodo anormalmente caldo durato quasi tutto il mese di ottobre, hanno subito in questi ultimi giorni un progressivo calo a partire dai valori massimi giornalieri, riportandosi anche leggermente sotto la media. Per i prossimi giorni, dopo un breve intervallo anticiclonico tra il pomeriggio di giovedì 31 e la giornata di venerdì 1, sul Veneto è previsto l’ingresso di correnti cicloniche più umide e instabili che riporteranno molte nubi e delle precipitazioni tra sabato 2 e domenica 3.