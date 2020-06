Stato di attenzione per tempo instabile con precipitazioni diffuse: nuova allerta regionale

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso di attenzione per tempo instabile/perturbato, con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti su zone centro-settentrionali, anche con rovesci e temporali, quantitativi abbondanti specie su zone montane/pedemontane. Non si escludono temporali localmente intensi. La fase più intensa è prevista per il pomeriggio di giovedì 4 giugno e la prima mattinata di venerdì 5 giugno, con una possibile ripresa dell'instabilità con qualche rovescio o locale temporale nel pomeriggio. Le prescrizioni sono valide dalle ore 14 di giovedì 4 giugno fino alle ore 24 di venerdì 5 giugno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni del tempo

Queste le previsioni dell'Arpav: "Giovedì 4 pom/sera: in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%) anche a carattere di forte rovescio e temporale; quantitativi localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Temperature massime in generale diminuzione localmente anche in maniera sensibile. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, sulla costa moderati/tesi da sud/sud-est. In quota in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest. Venerdì 5: irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti, più frequenti sulle zone montane, alternati a schiarite. Precipitazioni: nella notte fino al primo mattino residue precipitazioni sui settori settentrionali e orientali (probabilità medio-alta 50-75%), in seguito, fino a metà mattina precipitazioni generalmente assenti con tendenza a nuovo aumento della probabilità fino a risultare medio-alta (50-75%) nel pomeriggio con fenomeni da locali in pianura a sparsi in montagna anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono temporali localmente intensi. Attenuazione e diradamento delle precipitazioni entro fine giornata".