Il Veneto nella morsa del gelo: a Padova nella notte colonnina di mercurio a -1,3

Il vero freddo è arrivato in tutto il Veneto, con un crollo delle temperature che nei prossimi giorni metterà nella morsa del gelo praticamente tutte le città. Colpita la montagna con un -20 sulla Marmolada e anche tutta la pianura. L’Arpav ha evidenziato il repentino cambio meteorologico. A Padova nella notte la colonnina di mercurio ha segnato un -1,3. Nei prossimi giorni il meteo è destinato a peggiorare.

ARPAV

All'inizio della settimana il tempo sarà stabile seguito dall'ingresso di una nuova depressione dalla seconda parte di martedi, con precipitazioni e nuvolosità che ci interesseranno anche nei giorni seguenti.

Lunedì 27. Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube alta; clima freddo e asciutto con aria tersa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori in ulteriore calo con clima freddo; minime sottozero anche su gran parte della pianura.

Venti. Generalmente deboli in pianura; deboli-moderati dai quadranti settentrionali in quota..

Martedì 28. Tempo inizialmente stabile con nuvolosità medio-alta al mattino, e possibili foschie o banchi di nebbia sulle zone meridionali della pianura; dalle ore centrali aumento della nuvolosità a partire da ovest e dai rilievi.

Precipitazioni. Possibili deboli precipitazioni dal pomeriggio-sera, dapprima sulle zone occidentali, poi in estensione al resto della regione; le precipitazioni, di entità molto modesta, saranno a carattere nevoso fino a quote basse (600-800 metri), probabilmente più in basso nelle valli prealpine.

Temperature. Senza variazioni di rilievo, o in lieve calo nelle massime.

Venti. In montagna tesi da ovest e sudovest, fino a forti in serata. In pianura deboli variabili, con rinforzi moderati da nordest sulle zone orientali dal pomeriggio.

Mercoledì 29. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con modeste precipitazioni, nevose fino a 600-800 metri, localmente più in basso nelle valli. Temperature massime stabili, minime in aumento.

Giovedì 30. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; modeste precipitazioni, nevose fino a quote basse e nelle valli, con possibili episodi di neve o pioggia mista a neve anche sulle zone pedemontane. Temperature in generale calo in montagna, in pianura massime stabili, minime in contenuta diminuzione.