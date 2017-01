Non si placa l'ondata di gelo, allerta neve: attesi i primi fiocchi. Altri cinque mezzi spargi sale in azione lungo le strade di Padova

Non si placa l'ondata di gelo che, negli ultimi giorni, sta travolgendo il Veneto (LE PREVISIONI METEO), soprattutto nelle zone montane, dove si registrano minime di 4-5 gradi inferiori alla media stagionale, con una punta di -22,3 grafi su Dolina Campoluzzo, a 1.768 metri nel Vicentino. In pianura, dove nella notte si sono registrate a macchia di leopardo delle lievissime precipitazioni di nevischio o pioggia gelata, le minime hanno registrato un aumento ma sono ancora sotto la media: secondo i dati del centro meteo di Teolo, si va dai -7 registrati nelle stazioni di Verona e Belluno allo zero per Venezia, passando per i -4 di Rovigo, i -2 di Vicenza, e i -1 di Padova e Treviso.

CONTINUA L'ALLERTA NEVE. Intanto, prosegue lo stato di attenzione per nevicate su tutto il territorio regionale. L'allerta rimarrà valida fino alle 8 di mercoledì mattina. Per martedì 10 gennaio, infatti, l'Arpav conferma la probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche debole precipitazione nevosa: "Si tratterà di fenomeni modesti che potranno dare accumuli al suolo fino a 1-3 cntimetri - si legge nel bollettino - più probabili sui settori centro-occidentali e meridionali. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone pedemontane; gelate diffuse. Valori massimi in calo salvo risultare stazionari sulla costa. Temperature ancora ben sotto la media del periodo".

EMERGENZA GHIACCIO IN CITTÀ. Continuano gli interventi da parte del Comune per l’emergenza ghiaccio. Da lunedì sera sono in azione altri 5 mezzi spargi sale che hanno distribuito sulle strade ad alto flusso veicolare circa 300 quintali di sale per prevenire la formazione di ghiaccio. I cinque mezzi hanno coperto in totale 400 chilometri di superficie stradale. Considerate le previsioni meteo, che davano ancora temperature al di sotto dello zero termico con possibilità di nevicate, dalle 7 di martedì mattina i mezzi spargi sale sono entrati in funzione anche nelle vie secondarie. Rimangono purtroppo da coprire i marciapiedi per i quali interviene AcegasApsAmga solo in caso di nevicata. Per ovviare a questo problema l’Amministrazione comunale già ha allertato la Protezione Civile e un paio di imprese per far spargere il sale, da martedì sera, anche nei marciapiedi. Il ghiaccio comunque rimane sempre un pericolo per gli automobilisti. È proprio per questo motivo che si raccomanda massima prudenza e di mantenere sempre una velocità moderata.