Neve a Padova e in provincia: tetti imbiancati, i fiocchi potrebbero continuare fino a sera

Dalle 9 di giovedì mattina la prima neve è arrivata anche in città e in tutta la provincia coi fiocchi che hanno iniziato a cadere dal cielo. In alcuni punti i tetti delle case sono già imbiancati ma non si rilevano al momento problemi alla circolazione.

Le previsioni

Secondo le previsioni il maltempo potrebbe continuare fino a metà pomeriggio quando la neve potrebbe trasformarsi in pioggia. Anche nella giornata di venerdì è forte il rischio di precipitazioni nevose con la situazione che poi dovrebbe migliorare nel fine settimana. Ricordiamo che lungo le tangenziali e in autostrada è obbligatorio avere a bordo le catene da neve o montare i pneumatici invernali.