Ancora gelate e temperature sotto la media: forse a metà settimana cadrà qualche fiocco

Nella giornata di martedì, le temperature, ben sotto la media anche in pianura, hanno toccato, a Padova, i -6 gradi centigradi.

SOTTO ZERO OVUNQUE. Non si arresta l'ondata di gelo che sta interessando, in questi giorni, l'intero territorio regionale. Freddo e sole cui, stando alle previsioni, potrebbero seguire, dal pomeriggio di giovedì, lievi precipitazioni nevose o pioggia. In pianura, non solo Padova ha vissuto l'intera giornata sotto zero: la minima a Vicenza e Treviso è stata di -8 gradi, a Rovigo di -7, -5 a Venezia e -3 a Verona. In montagna, invece, le minime hanno toccato i -23,6 gradi a ai 1.768 metri d'altitudine di Dolina Campoluzzo, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), i -12,2 a Cortina (Belluno) e i -15,6 ad Asiago (Vicenza). A Belluno la minima è stata di -11 gradi.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

MERCOLEDÌ 11. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo residue nubi basse al primo mattino sulle zone più occidentali. Precipitazioni assenti (0%). Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo con valori di poco sopra lo zero. Gelate diffuse, specie nelle ore più fredde.

GIOVEDÌ 12. Graduale peggioramento con cielo fino a molto nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni assenti per gran parte della giornata, verso sera probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli precipitazioni nevose fino a quote basse, a tratti anche su alcune zone pianeggianti.

Temperature stazionarie o in locale aumento. Gelate diffuse, specie nelle ore più fredde.

VENERDÌ 13. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli nevicate fino a quote basse, possibili temporanei fenomeni a carattere nevoso o di pioggia mista a neve anche in alcune aree di pianura. Temperature stazionarie o in contenuto aumento specie nei valori minimi. Dalla serata rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa.

SABATO 14. Schiarite, anche ampie, si alterneranno ad annuvolmenti, più frequenti verso fine giornata. Temperature minime in calo ovunque con gelate diffuse su tutta la regione; massime stazionarie o in aumento.