Meteo, stato di attenzione per nevicate e gelate in Veneto da giovedì a sabato

Vista la situazione meteorologica attesa, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato una fase di attenzione per nevicate e gelate su tutto il territorio, dalle 16 di giovedì alle 10 di sabato 14 gennaio.

LE PREVISIONI METEO. Le previsioni dell’Arpav annunciano infatti tra stasera e domani sera precipitazioni anche diffuse, con nevicate in montagna e a quote collinari; in pianura andamento irregolare, con fasi di neve, neve mista a pioggia e pioggia. La neve sarà più probabile tra la serata di giovedì e l'inizio di venerdì (accumuli molto scarsi) e poi nella seconda parte di venerdì, quando si potranno avere anche dei rovesci nevosi con possibili accumuli di alcuni centimetri. Probabile formazione di ghiaccio al suolo, specie nella serata di giovedì e poi nella notte tra venerdì e sabato.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

GIOVEDÌ 12. Previsioni per il pomeriggio-sera. Inizialmente sereno o poco nuvoloso su zone pedemontane, nuvolosità estesa altrove; nuvolosità in aumento a partire da ovest fino a cielo molto nuvoloso o coperto in serata. Probabilità di deboli precipitazioni, dal tardo pomeriggio/sera, a carattere nevoso fino a quote collinari; anche in pianura potrà cadere qualche fiocco di neve, soprattutto sulle zone centro-settentrionali, e neve mista a pioggia o pioggia che gela al suolo. Temperature prossime o leggermente inferiori a zero. Venti moderati da nord-est in pianura.

VENERDÌ 13. Molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali schiarite a fine giornata. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, un po' più significative nella seconda parte della giornata, quando potranno assumere anche carattere di rovescio. La neve potrà scendere fino a quote collinari; in pianura probabile alternanza di fasi di pioggia, pioggia mista a neve e neve, con quest'ultima più probabile nelle prime ore della notte e nella seconda parte della giornata. Gli accumuli al suolo dipenderanno dalla durata della fase nevosa, in generale sono attesi accumuli modesti (qualche centimetro). Temperature minime in leggero aumento ma ancora prossime o un po' inferiori a zero, massime senza notevoli variazioni o in leggero aumento.

SABATO 14. Parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta più presente a inizio giornata e nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, con gelate notturne, massime senza notevoli variazioni o in aumento.

DOMENICA 15. Parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero aumento. Rinforzo dei venti da nord-est.

LUNEDÌ 16. Parzialmente nuvoloso con tendenza all'aumento della nuvolosità a fine giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in calo. Venti moderati/tesi da nord-est.