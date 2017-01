Prima settimana dell'anno nuovo, le previsioni meteo: tempo soleggiato e meno nebbia

Per la prima settimana del nuovo anno, il bollettino dell'Arpav prevede, tra lunedì e le prime ore di martedì, un calo delle temperature in quota e tratti di nuvolosità. Clima stabile e soleggiato nei giorni successivi, con meno nebbie in pianura.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

LUNEDÌ 2. Da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con maggiori spazi di sereno fino al pomeriggio e addensamenti un po' più significativi a fine giornata. Precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità al più bassa (5-25%) di pioviggini dalla sera sulle zone sudorientali.

Per quanto riguarda le temperature, sulle zone pedemontane caleranno soprattutto le massime; altrove, le minime saranno pressoché stazionarie e le massime subiranno un moderato aumento, specie a sud.

MARTEDÌ 3. Nuvolosità residua nelle prime ore, poi in allontanamento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso già dalla mattinata. Nelle primissime ore possibili deboli precipitazioni sulla pianura meridionale. Assenti dal mattino. Per quanto riguarda le temperature, valori minimi senza sensibili variazioni e massime in contenuto aumento in pianura.

MERCOLEDÌ 4. Tempo perlopiù soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta. Temperature lieve calo.

GIOVEDÌ 5. Tempo in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima asciutto, specie sulle zone pedemontane, con possibile presenza di foehn. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento.