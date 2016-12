Meteo: tempo stabile e sereno per tutta la settimana, martedì arriva l'aria gelida

L'alta pressione sarà accompagnata, a inizio settimana, da una discesa di aria artica che interesserà marginalmente il Veneto. Tempo stabile fino a giovedì.

LUNEDÍ 26. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo qualche transito di nubi alte nella seconda parte della giornata. Probabili foschie e locali nebbie, in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Marcata inversione termica sulle zone pianeggianti e nelle valli. Nelle ore più fredde gelate sparse. Venti molto deboli in pianura

MARTEDÍ 27. Tempo stabile con passaggi di qualche nube alta nella prima parte della giornata. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti, specie meridionali, in dissolvimento nelle ore centrali. In pianura ci saranno venti inizialmente deboli e di direzione variabile, in seguito in aumento fino a localmente moderati da ovest in serata.

MERCOLEDÍ 28. Tempo stabile. Cielo in prevalenza sereno, salvo possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Precipitazioni assenti.

GIOVEDÍ 29. Tempo stabile. Inizialmente ben soleggiato, in seguito nubi stratiformi in aumento, specie sulle zone pianeggianti, fino a cielo parzialmente nuvoloso in serata/notte. Precipitazioni assenti. Nelle ore più fredde gelate estese in montagna, locali in pianura.