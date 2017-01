Previsioni meteo, stato di attenzione su tutto il Veneto per vento forte fino all'Epifania

Nei prossimi giorni, il Veneto sarà interessato da una situazione meteorologica che ha indotto il Centro funzionale decentrato della protezione civile della regione Veneto a emettere lo stato di attenzione per vento forte su tutto il territorio. L’allerta è valida dalla mezzanotte di martedì alle 8 di venerdì 6 gennaio. In particolare, sono previsti venti forti in quota, con fasi di rinforzo nelle valli per Foehn e a tratti anche in pianura.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

MARTEDÌ 3. Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sereno o poco nuvoloso; possibili locali nebbie alla sera sulle zone sud-occidentali.

MERCOLEDÌ 4. Da sereno a temporaneamente poco nuvoloso, salvo qualche addensamento in più all'inizio della giornata; possibili locali foschie o nebbie durante le ore più fredde, miglioramento della visibilità in quelle diurne. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni sulle zone pedemontane; altrove, diminuiranno soprattutto le massime. Sulla fascia pedemontana venti perlopiù deboli di direzione variabile, ma con probabili locali episodi di Foehn specie dal pomeriggio; sul resto dell'entroterra dapprima da deboli a moderati, dai quadranti occidentali, poi deboli di direzione variabile; sulla costa da moderati a localmente tesi occidentali fino alle ore centrali, poi moderati settentrionali.

GIOVEDÌ 5. Sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei locali addensamenti, con ottima visibilità. Precipitazioni generalmente assenti. Le temperature sulla fascia pedemontana subiranno variazioni di carattere locale, come pure le minime sul resto del territorio, dove invece le massime saranno in moderato aumento. Venti dai quadranti settentrionali; variabili sulla fascia pedemontana con probabili episodi di Foehn, da moderati a localmente tesi altrove per rinforzi soprattutto sul litorale meridionale.

VENERDÌ 6. Cielo in genere sereno od al più poco nuvoloso; precipitazioni assenti; temperature in calo, più sensibile riguardo ai valori massimi; fasi di vento localmente ancora abbastanza significativo dai quadranti settentrionali sulla costa, possibili occasionali episodi di Foehn sulla fascia pedemontana.

SABATO 7. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti; temperature stazionarie o in leggero calo; possibili occasionali episodi di Foehn sulla fascia pedemontana.