Ponte dell'Epifania, le previsioni meteo: stato di attenzione per vento forte fino a venerdì, poi la situazione migliora ma farà ancora freddo

Fino a venerdì, aria fredda e vento, con temperature verso valori molto sotto la media. La situazione cambierà nel weekend e fino a lunedì, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperature in risalita ma ancora sotto la media. Sono le previsioni emesse dall'Arpav per il ponte dell'Epifania, in base alle quali il Centro funzionale decentrato della protezione civile della regione Veneto ha emesso lo stato di attenzione per vento forte su tutto il territorio fino alle 8 di venerdì 6 gennaio. Nelle valli e in pianura i fenomeni saranno in attenuazione da venerdì. L’allerta resterà in vigore fino alle ore 8 di sabato 7 gennaio, invece, su rilievi dolomitici e prealpi.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

GIOVEDÌ 5. Previsioni per il pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti. Alternanza di nuvolosità variabile e schiarite. Venti da nord, con velocità variabile e a tratti forti con effetto Foehn. Temperature con andamento molto irregolare per effetto del Foehn; comunque generalmente saranno in aumento rispetto a mercoledì e sopra la media, anche di molto.

VENERDÌ 6. Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in calo rispetto a giovedì e sotto la media, sensibilmente; estesamente sottozero fino a metà mattina e in serata. Venti in prevalenza da nord-est, da moderati e a tratti tesi sulla costa a deboli e a tratti moderati sulla pedemontana.

SABATO 7. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore calo rispetto a venerdì. Venti deboli con direzione variabile.

DOMENICA 8. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento rispetto a sabato.

LEUNEDÌ 9. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento rispetto a domenica.