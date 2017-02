Meteo: la settimana inizia con la pioggia, poi nuvole e temperature in generale calo

Nubi e precipitazioni diffuse, "anche consistenti e a carattere di rovescio". Questa la situazione climatica in Veneto tra domenica pomeriggio e lunedì pomeriggio. Seguiranno giornate caratterizzate da un "tempo più variabile con minor probabilità di precipitazioni e ripresa dell'escursione termica diurna".

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

LUNEDÌ 6. Al mattino tempo perturbato con cielo da coperto a molto nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in parziale attenuazione con possibilità di qualche schiarita a partire da nord. Probabilità nel complesso alta (75-100%) per piogge temporaneamente anche diffuse fino a metà giornata, ma tendenti a divenire poi da sparse a locali. Temperature minime in contenuto aumento, massime stazionarie o in contenuto aumento.

MARTEDÌ 7. Irregolarmente nuvoloso, con degli spazi di sereno nonché qualche nebbia nelle ore più fredde. Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di locali leggere piogge. Temperature minime in calo; per le massime prevarrà un aumento.

MERCOLEDÌ 8. Cielo in prevalenza nuvoloso, anche se specie verso sera saranno probabili delle schiarite con qualche locale nebbia; scarsa probabilità di precipitazioni; per le temperature, prevarrà un contenuto calo; qualche fase di rinforzo di vento nord-orientale sulle zone meridionali e soprattutto costiere.

GIOVEDÌ 9. Cielo parzialmente nuvoloso; per le temperature, prevarrà un contenuto calo; fasi di ulteriore rinforzo di vento nord-orientale sulle zone meridionali e soprattutto costiere.