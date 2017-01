Previsioni meteo, l'ondata di aria gelida non si arresta: tanto freddo fino a metà settimana

La temperatura minima registrata sabato a Padova è stata -8 e l'ondata di freddo non intende arrestarsi. L'aria gelida rimarrà fino a metà della prossima settimana e non ci saranno precipitazioni. Secondo l'Arpav, fino a lunedì si prevede un cielo sereno o parzialmente nuvoloso con le temperature minime stazionarie o in lieve aumento in montagna, comunque al di sotto delle medie stagionali. Il freddo percepito sarà intenso a causa del vento forte. Martedì arriveranno le nuvole con qualche sporadica pioggia e brevi nevicate in quota. Mercoledì 11 il meteo tornerà all'attuale situazione.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

DOMENICA 8. Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio, senza precipitazioni. Rispetto a sabato ci sarà un aumento delle temperature. Valori comunque sotto le medie nelle ore notturne. II venti soffieranno in alta montagna da nord, tesi o forti fino a metà giornata e moderati o tesi dal pomeriggio. Nelle valli variabili in direzione e velocità, a tratti tesi da nord con effetto Föhn. Sulla pianura deboli con direzione variabile.

LUNEDI 9. Il cielo sarà poco nuvoloso con precipitazioni assenti. Temperature, rispetto a adomenica, in in leggero aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti, eccetto leggeri aumenti nelle dei valori diurni nelle valli; ancora sotto la media specie nelle ore notturne, estesamente sottozero fino a metà mattina e di sera. Venti generalmente deboli

MARTEDÍ. Sulla pianura nuvolosità in aumento con qualche pioggia mista a neve, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento rispetto a lunedì sulla pianura e in calo sui monti.

MERCOLEDÍ 11. Precipitazioni assenti, cielo poco nuvoloso, temperature simili a martedì.