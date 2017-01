Maltempo in arrivo, clima rigido e gelate: stato di attenzione per nevicate in Veneto

Clima rigido, gelate e possibilità di nevicate anche in pianura. Sono le previsioni meteo per martedì e mercoledì, in virtù delle quali il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha emesso lo stato di attenzione per nevicate su tutto il territorio, dalla mezzanotte di martedì alle 8 di mercoledì 11 gennaio. "In considerazione della prevista formazione di ghiaccio - è scritto nel bollettino - è raccomandato agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa adatta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità".

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

LUNEDÌ 9. Previsioni per il pomeriggio-sera. Parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature massime in calo con gelate diffuse dalla serata. Valori termici ancora sotto la media del periodo.

MARTEDÌ 10. In prevalenza nuvoloso. Probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche debole precipitazione nevosa. Si tratterà di fenomeni modesti che potranno dare accumuli al suolo fino a 1-3 cm, più probabili sui settori centro-occidentali e meridionali. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone pedemontane; gelate diffuse. Valori massimi in calo salvo risultare stazionari sulla costa. Temperature ancora ben sotto la media del periodo.

MERCOLEDÌ 11. Fino al primo mattino residua nuvolosità in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Fino alle prime ore del mattino possibili (probabilità bassa 5-25%) residue debolissime nevicate su zone pedemontane centro-occidentali. In seguito assenti ovunque. Temperature minime in calo, massime in aumento salvo risultare in calo sulle zone costiere. Gelate diffuse nelle ore più fredde.

GIOVEDÌ 12. Graduale peggioramento con cielo fino a molto nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni assenti al mattino, nel corso del pomeriggio probabili deboli precipitazioni sparse ed intermittenti, nevose fino in pianura ma senza accumuli significativi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Moderato rinforzo dei venti da Nord-Est sulla costa verso fine giornata.

VENERDÌ 13. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con qualche fiocco di neve misto a pioggia. Temperature minime in aumento, massime in contenuto aumento.