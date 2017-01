Meteo, stato di attenzione per forti venti nordorientali su tutto il Veneto fino a giovedì

Forti venti nordorientali lungo le coste, in particolare su quella meridionale e su tutto il Veneto, con rinforzi sule dorsali alpine, da martedì pomeriggio sino alla mattinata di giovedì 19 gennaio.

STATO DI ATTENZIONE. Le previsioni meteo dell’Arpav per martedì, mercoledì e giovedì, hanno indotto il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ad emettere lo stato di attenzione per vento forte su tutto il territorio, dalle ore 14 di martedì alla stessa ora di giovedì 19 gennaio. Eventuali emergenze potranno interessare soprattutto la costa e le pianure.

Le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni:

MARTEDÌ 17. Cielo irregolarmente nuvoloso per banchi di nubi medio-alte, alternati a schiarite anche ampie. Temperature massime intorno alla norma in pianura e ancora in prevalenza sotto la norma in montagna con sensazione di freddo acuita dal vento. Venti in prevalenza moderati/tesi dai quadranti orientali con Bora anche forte sulla costa, specie su quella meridionale; rinforzi di vento anche sulle Prealpi e locali episodi di Foehn nelle valli e sulla pedemontana.

MERCOLEDÌ 18. Cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso con maggiori schiarite nelle ore centrali e sulle zone montane.

Precipitazioni assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura e in contenuto calo su zone montane e pedemontane; massime in leggero aumento, più sensibile in montagna. Venti in quota venti orientali moderati con rinforzi sulle Prealpi; in pianura venti da nord-est, ancora tesi o forti sulla costa, nell'entroterra da moderati a tratti tesi, specie sulla pianura sud-orientale, in attenuazione dalla sera.

GIOVEDÌ 19. Cielo a tratti ancora nuvoloso con maggiori schiarite sulle zone montane e dal pomeriggio/sera anche sul resto della regione. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento in quota; in pianura e nelle valli minime stazionarie o in leggero calo, massime senza notevoli variazioni o in lieve diminuzione in pianura. Venti nord-orientali in attenuazione con residui rinforzi sulla costa e pianura limitrofa.

VENERDÌ 20. Tempo stabile con cielo generalmente limpido e sereno. Temperature in leggero aumento in alta montagna, in pianura e nelle valli minime in moderato calo e diffusamente sottozero, massime stazionarie o in lieve aumento in pianura.

SABATO 21. Tempo ancora stabile, inizialmente sereno o poco nuvoloso con sottili nubi alte in aumento dal pomeriggio a partire da sud. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo o in ulteriore lieve calo nei valori minimi in pianura.