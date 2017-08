Previsti rovesci, forti venti e grandinate: per la Protezione civile queste sono ore di allerta

Tempo instabile e perturbato sabato in Veneto, a partire dalle zone montane ma in progressiva estensione anche alla pianura: a seguito delle previsioni meteo dell’Arpav, il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per possibile allerta idrogeologica, valido dalla mezzanotte di venerdì sino alle ore 8 di domenica 20 agosto. Saranno possibili fenomeni localmente anche intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e grandinate.

ALLERTA. L’allerta per probabili criticità idrogeologica interessa il bacino dell’alto Piave e del Piave pedemontano, quelli dell’alto e basso Brenta, il Bacchiglione e l’Alpone, i bacini dell’Adige, Garda e monti Lessini. Problemi alla rete idraulica minore e alla rete fognaria si potrebbero, inoltre, verificare nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige, in quelli del Sile, basso Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento, nonché nel bacino scolante della Laguna. Lo stato di attenzione è di livello ‘rinforzato’ per l’area di Borca di Cadore.



Ecco le previsioni meteo Arpav per i prossimi giorni.



Sabato 19. Tempo instabile, a tratti perturbato, a partire dalle zone montane: nella prima parte della giornata in pianura prevarranno i tratti soleggiati; nuvolosità irregolare a tratti anche consistente interesserà già dalla mattinata la montagna per poi trasferirsi sulle zone pianeggianti nel pomeriggio/sera. Precipitazioni. Sulle zone montane probabilità in rapido aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni sparse a tratti diffuse con rovesci o temporali. In pianura, al mattino in prevalenza assenti, salvo possibilità di locali fenomeni, specie sulle zone pedemontane; dalle ore centrali probabilità in aumento fino a alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Possibili fenomeni intensi e quantitativi di pioggia localmente consistenti.

Temperature. In diminuzione con minime raggiunte a fine giornata.



Domenica 20. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità variabile a inizio giornata, specie sulla pianura sud-orientale, e possibili cumuli pomeridiani, specie in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Nelle prime ore probabilità medio-bassa (25-50%) di residue precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulla pianura sud-orientale; in seguito precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio.

Temperature. In diminuzione, anche marcata specie nelle massime in pianura, con valori diurni inferiori alla media del periodo.



Lunedì 21. Sereno o poco nuvoloso con aria asciutta; temperature in prevalenza stazionarie su valori relativamente bassi per la stagione. Precipitazioni assenti. Temporanei modesti rinforzi dei venti settentrionali in montagna.

Martedì 22. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in locale lieve aumento nelle massime. Venti moderati settentrionali in quota.