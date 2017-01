Una settimana tra pioggia e nuvole: sono in arrivo le precipitazioni

Fino alle prime ore di sabato sono previste molte nubi e alcune fasi con un po' di precipitazioni sul Veneto, con tendenza ad un prevalente rialzo termico a bassa quota; giungono infatti correnti umide e relativamente miti, fino all'arrivo di un fronte di origine atlantica atteso per fine periodo.



PREVISIONI



MARTEDI' 31. Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo molto nuvoloso, anche coperto specie in pianura; precipitazioni da locali a sparse, in gran parte deboli e discontinue, ma con locale maggiore insistenza e moderata intensificazione soprattutto sulla pianura orientale; il limite delle nevicate si alzerà fino a 1000-1300 m, salvo risultare localmente più basso specie all'inizio sul Bellunese.

MERCOLEDI' 1. Sulle zone pianeggianti, in genere coperto; su quelle montane molto nuvoloso, con qualche schiarita specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Probabilità su costa e zone adiacenti medio-alta (50-75%) nelle prime ore e medio-bassa (25-50%) in seguito, altrove da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%); in genere i fenomeni saranno deboli e sparsi, salvo risultare localmente moderati e un po' più diffusi fino al mattino sulla pianura centro-orientale; limite delle eventuali lievi nevicate sui 1200-1500 m, salvo risultare localmente un po' più in basso sul Bellunese fino al mattino.



GIOVEDI' 2. In genere coperto. Precipitazioni. Probabilità inizialmente medio-alta (50-75%) sulle zone occidentali e medio-bassa (25-50%) altrove, poi in aumento fino ad alta (75-100%) ovunque per fenomeni da sparsi a diffusi, specie nelle ore pomeridiane, con intensità al più occasionalmente moderata; limite delle nevicate sui 1200-1500 m.

Temperature. Minime in aumento soprattutto sulle zone montane e pedemontane; le massime subiranno una moderata diminuzione sulle Dolomiti, un contenuto aumento in pianura e contenute variazioni di carattere locale sulle Prealpi.



VENERDI' 3. Cielo generalmente coperto, in particolare nelle ore pomeridiane quando vi saranno più diffuse precipitazioni specie sulle zone prealpine e pedemontane; il limite delle nevicate si abbasserà a circa 1100-1400 m; contenute variazioni di carattere locale delle temperature minime; le massime sulle zone montane non varieranno molto, su quelle pianeggianti aumenteranno.

SABATO 4. Nuvolosità irregolare, con varie schiarite; probabili residue precipitazioni, generalmente deboli e al più sparse, in diradamento; limite delle nevicate sui 1100-1400 m o localmente un po' più in basso; probabili riduzioni della visibilità specie alla sera in pianura e nelle valli; le temperature minime sulle zone pianeggianti non varieranno molto, su quelle montane probabilmente diminuiranno; le massime saranno stazionarie o in contenuto aumento