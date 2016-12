Le previsioni Arpav per il week-end di Natale: splende il sole ma attenzione alla nebbia

Altro che neve: il Natale 2016 del Padovano sarà splendente. Secondo le previsioni Arpav, infatti, il cielo sarà sereno per tutto il fine settimana con in più temperature graevoli. Attenzione però alle nebbie.





LE PREVISIONI ARPAV

Almeno fino a lunedì ci saranno condizioni anticicloniche; il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, in pianura nebbie specie a sud dell'asse Verona-Venezia, sulle zone pianeggianti e vallive temperature diffusamente prossime o sotto allo zero nelle ore notturne, in montagna graduale aumento dell'inversione termica e temperature sopra la media anche di molto.

VENERDI' 23. Cielo sereno o poco nuvoloso. A sud dell'asse Verona-Venezia nebbie diffuse fino all'alba e dopo il tramonto, in dissolvimento quasi ovunque nelle ore diurne ma localmente persistenti; altrove nebbie locali nelle ore notturne. Temperature. Contenute variazioni di carattere locale; sulle zone pianeggianti e vallive durante le ore più fredde saranno estesamente prossime o un po' sotto allo zero.



SABATO 24. Cielo sereno o poco nuvoloso. A sud dell'asse Verona-Venezia nebbie diffuse fino all'alba e dopo il tramonto, in dissolvimento quasi ovunque nelle ore diurne ma localmente persistenti; altrove nebbie locali nelle ore notturne. Temperature. Rispetto a venerdì sulla pianura saranno più basse, sui monti più alte di notte e senza variazioni di rilievo di giorno.

DOMENICA 25. Precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. A sud dell'asse Verona-Venezia nebbie diffuse fino all'alba e dopo il tramonto, in dissolvimento quasi ovunque nelle ore diurne ma localmente persistenti; altrove nebbie locali nelle ore notturne. Temperature simili a sabato in pianura e in aumento sui monti.

LUNEDI' 26. Precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. A sud dell'asse Verona-Venezia nebbie diffuse fino all'alba e dopo il tramonto, in dissolvimento quasi ovunque nelle ore diurne ma localmente persistenti; altrove nebbie locali nelle ore notturne. Temperature simili a domenica.