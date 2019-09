Estate finita: in arrivo pioggia e freddo, temperature in calo e rischio idrogeologico

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica che durerà per due giorni.

Piogge e temporali

Tra la mattinata di lunedì 2 settembre e quella di dopodomani, martedì 3 settembre, iniziando dalle zone alpine e dai rilievi fino ad interessare progressivamente anche tutta la pianura veneta, potranno verificarsi precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si possono escludere possibili fenomeni anche localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate), con quantitativi anche abbondanti. In riferimento alla criticità idrogeologica è stato fissato il livello di “attenzione” (allerta gialla) su tutta la rete idraulica secondaria regionale. Per il comune di Borca di Cadore (Belluno) è confermato il livello di “attenzione rinforzata” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio.